Baubranche mit stärkstem Juni-Auftragsplus seit 25 Jahren

WIESBADEN (dpa-AFX) - In der deutschen Baubranche zeichnet sich weiter ein starkes Wachstum ab.



Im Juni habe es beim Auftragseingang einen Anstieg um 3 Prozent im Vergleich zum Vormonat gegeben, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Dies ist das stärkste Auftragsplus in einem Juni seit 25 Jahren. Im Jahresvergleich meldete das Bundesamt einen kalenderbereinigten Zuwachs um 4,4 Prozent.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigte sich allerdings eine andere Entwicklung. In den drei Monaten bis Juni lag der Auftragseingang laut Bundesamt um 9,6 Prozent niedriger als in den Monaten Januar bis März. "Dieser Rückgang ist auf das mittlerweile sehr hohe Auftragseingangsniveau, bedingt durch die besonders gute Entwicklung der vorausgegangenen Berichtsmonate, zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung des Bundesamtes./jkr/bgf/fba