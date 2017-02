Bauboom puscht weiter die Ingenieurnachfrage / Mehr als 70.000 offene Stellen im 4. Quartal 2016

Düsseldorf (ots) - Die Nachfrage nach Ingenieuren stieg im letztenQuartal des vergangenen Jahres ungebremst weiter auf 70.220 - einPlus von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.Gleichzeitig ist die Zahl derer, die arbeitslos gemeldet sind, erneutgesunken. Sie liegt monatsdurchschnittlich mit 25.960 Ingenieuren aufdem tiefsten Stand seit 2010. Verglichen mit dem Vorjahresquartalbedeutet das einen Rückgang um fünf Prozent. Einer der Haupttreiberdieser Entwicklung ist die seit Monaten anhaltende starke Nachfragenach Bauingenieuren. Zu diesem Ergebnis kommt der neueIngenieurmonitor, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) imAuftrag des VDI vierteljährlich erstellt.Die Nachfrage im Bereich Bau, Vermessung und Gebäudetechnik,Architekten verzeichnete einen Zuwachs von 21,5 Prozent gegenüber demVorjahresquartal. Mit mehr als 25.000 Vakanzen entfiel mehr einDrittel des gesamten Stellenangebots auf diesen Bereich. Die Brancheprofitierte davon, dass 2016 der Bau von immer mehr Büro-,Verwaltungs- und Wohngebäude genehmigt wurde. Sehr gut sieht es auchfür Ingenieure der Energie- und Fahrzeugtechnik aus. Mitmonatsdurchschnittlich 14.360 offenen Stellen zog der Marktverglichen zum Vorjahreswert ebenfalls kräftig an (+10,2 Prozent).Auch die Arbeitskräftenachfrage im Maschinen- und Fahrzeugbau hatsich im Schlussquartal 2016 mit 15.560 offenen Stellen positiventwickelt (+2,5 Prozent).Insgesamt sind die Beschäftigungsperspektiven für Ingenieurebundesweit sehr positiv. Während das Stellenangebot inBaden-Württemberg auf einem hohen Niveau verharrt, ist dieses inallen übrigen Regionen sogar nochmals gestiegen. Die meisten offenenStellen wurden in Bayern gemeldet (13.430). Wie bereits in denvergangenen Quartalen folgten auf den Plätzen zwei und dreiBaden-Württemberg (12.030) sowie Nordrhein-Westfalen (11.920). Diegestiegene Arbeitskräftenachfrage spiegelt sich auch in denArbeitslosenzahlen wider, die weiterhin rückläufig sind. In allenBerufskategorien und Bundesländern (mit Ausnahme vonRheinland-Pfalz/Saarland) waren verglichen zum Vorjahresquartalweniger Ingenieure arbeitslos gemeldet.In der Konsequenz sind in einigen Bereichen und Regionen verstärktEngpässe beobachtbar. Das gilt allen voran für die süddeutschenBundesländer. Welche Folgen ein solcher Engpass haben kann, wird imöffentlichen Straßenbau ersichtlich. Zwar stehen dort Gelder unteranderem für den Straßenbau und die Sanierung von Brücken zurVerfügung. Wie aber die jüngsten Veröffentlichungen desBundesfinanzministeriums im Haushaltsabschluss 2016 verdeutlichen,wurde ein Teil der Gelder nicht abgerufen. Im Verkehrsbau konnteninsgesamt 400 Millionen Euro nicht verplant werden. Ein Grund dafürist, dass in den öffentlichen Bauämtern die Planungskapazitätenausgeschöpft sind und es immer stärker an Bauingenieuren fehlt.Der VDI bietet seinen Mitgliedern mit seiner KarriereberatungHilfe an: Beim Zeugnischeck, beim Bewerbungscheck oder beiallgemeinen Karrierefragen können sich Ingenieurinnen und Ingenieureunter www.vdi.de/karriere an den VDI wenden. Der vollständigenVDI-/IW-Ingenieurmonitor steht kostenfrei zum Download unterwww.vdi.de/ingenieurmonitor.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 155.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Marco DadomoTelefon: +49 211 6214-380Telefax: +49 211 6214-156E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell