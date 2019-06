Baubeginn von 24 Schlüsselprojekten mit Investitionen in Höhe von 7,4 Milliarden Yuan im Changzhou National Hi-Tech District

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 31. Mai 2019 fand imChangzhou National Hi-Tech District die zweite Feier zum Start derSchlüsselprojekte 2019 statt. Es gibt 24 Projekte in dieser Gruppe,von denen die Anlage zur Fertigung von Hochspannungsschaltanlagen vonJiangsu Dechun Power Electric im Schnellverfahren im knappstenZeitrahmen fertiggestellt wird. Die Investitionen für alle Projektebelaufen sich auf 7,4 Milliarden Yuan (ca. 1,1 Milliarden US-Dollar),von denen 3,7 Milliarden Yuan (ca. 550 Millionen US-Dollar) diesesJahr kapitalisiert werden.Der Bürgermeister von Changzhou, Ding Chun, sagte in seiner Redeim Rahmen der Feierlichkeiten: "Der Changzhou National Hi-TechDistrict sollte diese großartigen Entwicklungsmöglichkeiten nutzenund umsetzen, weiter expandieren und die Investitionen optimaleinsetzen und gleichzeitig auch die Effizienz verbessern. Außerdemsollte er neue und größere Beiträge zur hochwertigen Entwicklung derstädtischen Wirtschaft leisten."Dieses Jahr hat der Changzhou National Hi-Tech District bereits 47neue Projekte an Land gezogen, für die sich die Investitioneninsgesamt auf 40,57 Milliarden Yuan (ca. 5,9 Milliarden US-Dollar)belaufen. Verträge für eine Produktions- und F&E-Anlage von STAPharmaceutical, ein Projekt mit elektrischen Fahrzeugen undKernkomponenten von BYD, sowie ein Projekt von AAC Optics wurdenbereits unterzeichnet. Die Chinesische Akademie der Wissenschaftenund das Fremdenverkehrsamt von Jiangsu haben einen Vertrag für einenationale innovative Serviceplattform zur umfassenden Anwendung vonInformationen aus dem Weltall unterzeichnet. Acht Schlüsselprojekteauf Provinzebene, 59 Schlüsselprojekte auf kommunaler Ebene(einschließlich 10 neuer Projekte) sowie 182 Schlüsselprojekte aufBezirksebene machen kontinuierlich Fortschritte und liegen weiterhinim Zeitplan.Informationen zum Changzhou National Hi-Tech District (CND)Changzhou National Hi-Tech District (CND) befindet sich im Herzendes Jangtse-Flussdeltas. Es gibt mehr als 1.600 ausländischinvestierte Unternehmen im CND. Der CND hat erst kürzlich dieEntwicklungsgeschwindigkeit beschleunigt und die Anstrengungen zumBau eines Industriestandorts intensiviert. Dies vergrößert und stärktdas Zwei-Säulen-Geschäftsmodell: Geräteherstellung(Präzisionsmaschinen) und neue Materialien. Neue Wirtschaftszweigesind beispielsweise eine neue Generation der Informationstechnologie,Biomedizintechnik, Fahrzeuge mit neuartigen Antrieben, Photovoltaikund Luftfahrt. ORCHEM hat sich jetzt entschieden, sich in derWirtschaftsförderzone Changzhou Binjing niederzulassen, die einenwichtigen Teil des CND darstellt.Changzhou National Hi-Tech DistrictChris CAO+86 15951200078chriscao@cznd.org.cnEntsprechende Links: www.cznd.gov.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/896406/Changzhou_National_Hi_Tech_District_Cermemony.jpgPressekontakt:Zhongliang Wang+86 13092527003759965867@qq.comOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell