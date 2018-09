Bau- und Vermietungsstart von Weitblick 1.7 im Augsburg Innovationspark / Modernstes Bürogebäude im Großraum Augsburg-München bereits zu über 50 Prozent vorvermietet (FOTO)

Augsburg (ots) -Handvenenscanner, Raumduftsystem, digitale Services von derTiefgarage bis zum Arbeitsplatz: Pünktlich zum Baubeginn startet derAugsburger Investor und Projektentwickler Weitblick 1.7 GmbH & Co.KG, ein Joint Venture der Audax Projektentwicklung GmbH und derLeitWerk AG, die Vermietung des innovativsten Bürogebäudes imGroßraum Augsburg-München. Weitblick 1.7 entsteht im neuen AugsburgInnovationspark als das größte frei finanzierte Büroneubauprojekt,das bisher in der Fuggerstadt realisiert wurde. 17 500 QuadratmeterBüromietfläche sind insgesamt geplant. Zwischen 400 und 4 000Quadratmeter stehen auf jeder der sechs Etagen zur Verfügung - soviel zusammenhängende Mietfläche wie in keinem anderen Gebäude derStadt. Bereits jetzt gibt es für über 50 Prozent der FlächenVorvermietungsverträge mit etablierten Unternehmen undForschungseinrichtungen sowie Start-ups, vorwiegend aus den BereichenIT und Carbon Composite. Die Fertigstellung von Weitblick 1.7 ist fürSommer 2020 geplant."Mit dem Aushub der Baugrube beginnen wir Ende September. DieErteilung der Baugenehmigung durch die Stadt Augsburg erwarten wir imSpätherbst. Und schon jetzt spricht die hervorragende Nachfrage fürunsere innovativen Ideen rund um das Objekt", sagt David KinkGeschäftsführer der Weitblick 1.7 GmbH & Co. KG. Nach seinen Wortenzählt bei der Entscheidung über eine Anmietung in Weitblick 1.7 vorallem das Zusammenspiel aus der den Standort prägenden Architektur,dem einmaligen Konzept, der Infrastruktur vor Ort und der prominentenLage. Denn das Gebäude entsteht direkt an der B17 gegenüber der WWKArena des Erstligisten FC Augsburg. Kink: "Etwa 70 000 Menschenfahren hier täglich vorbei. Eine bessere Werbung für Unternehmen gibtes kaum. Zudem ist die Universität in unmittelbarer Nähe. DieseKomplexität bietet sowohl für das eigene Marketing als auch für dieGewinnung qualifizierter Mitarbeiter ein großesAlleinstellungspotenzial."Architektonisch plant die SEHW Architektur GmbH aus Berlin einenBaukörper, der mit einer Höhe von bis zu 25 Meter aus dem Geländeherausragen und das Tor zum Innovationspark sein wird. Markant istder schräg über die Basisbebauung gelegte zweigeschossige Solitär ausGlas und Beton. Darin entsteht eine 800 Quadratmeter große Kongress-und Tagungsfläche mit integrierten Besprechungs- und Büroräumen undBlick bis zur Zugspitze. Diese Fläche kann von den Mietern ebensogenutzt werden wie auch von außenstehenden Unternehmen undVeranstaltern.In der darunter liegenden viergeschossigen Basisbebauung entstehenmoderne, großzügige Büros, Forschungs- und Entwicklungsbereiche,Lounges und Think Tanks. "Hier werden Unternehmen unterschiedlicherGröße bereits ab 2020 in der Zukunft des Arbeitens angekommen sein.Denn das geplante digitale Raum-, Licht-, Belüftungs- und Duftkonzeptist in seiner Gesamtheit deutschlandweit einzigartig und wegweisend",sagt Peter Weis, Vorstandsvorsitzender des Generalplaners LeitWerkAG.Deutschlandweit einzigartiges Smart-Building-KonzeptSo können sich die Mitarbeiter beispielsweise das Suchen vonSchlüsseln oder Check-in-Ausweisen sparen. Sie melden sich - und dasist in Deutschland ein Novum - via Handvenenscanner an. Über eine Appkönnen sie bereits vor der Arbeit das Frühstück in der hauseigenenGastronomie bestellen oder einen Platz in der integriertenKindertagesstätte reservieren. Ein kluges, digitales System führtBesucher von der Tiefgarage durch das gesamte Gebäude bis zumZielort. Wer die Tiefgarage wieder verlässt, wird über die aktuelleVerkehrs- und Wettersituation informiert. Die Rezeption wird durchInfopoints ersetzt, von denen aus auch das Taxi bestellt oder dienächste Straßenbahnabfahrt angefragt werden können. Und: Ein erstmalsin einem deutschen Bürogebäude installiertes Raumduftsystem fördertstressfreies Arbeiten. Dabei werden keine Parfümdüfte verströmt.Vielmehr sorgt das System dafür, dass die Luft stets frisch undneutral riecht."In Weitblick 1.7 werden die Möglichkeiten der Digitalisierung ineinem Smart-Building- Konzept interpretiert, das weit über bisherigeStandards hinausgeht - und wegweisend für künftige Bürogebäude seinwird. Genau das unterstreicht die Firmenphilosophien unsererbisherigen Mietinteressenten. Diese wissen allerdings auch zuschätzen, dass sie sowohl kleinere als auch sehr große,zusammenhängende Flächen anmieten können", sagt Peter Kragler,Geschäftsführer der Kragler Immobilien GmbH und verantwortlicherMakler. "Zudem spielt bei der Entscheidung für den Standort diedirekte Anbindung an wichtige Fernverkehrsstraßen und den Bahnverkehreine große Rolle. Denn das macht den Augsburg Innovationspark auchfür Münchner Unternehmen attraktiv. Mitarbeiter sind schnell undstressfrei in Dependancen oder bei Kunden in der bayerischenLandeshauptstadt. Zugleich bietet ihnen Augsburg günstigeren Wohnraumals München", erklärt Kragler.