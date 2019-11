Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen für Chancengleichheit ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Total E-Quality Deutschland e. V. hat den BLB NRW für seinezukunftsorientierte und erfolgreiche Personalpolitik prämiert. BLB NRWGeschäftsführerin Gabriele Willems: "Wir freuen uns, dass die gelebte Vielfaltin unserem Unternehmen durch die Auszeichnung anerkannt wird."Der BLB NRW erhielt jetzt in München beim jährlichen Netzwerktreffen des VereinsTotal E-Quality Deutschland eine besondere Auszeichnung, da sich das Unternehmenvorbildlich für bessere Chancen von Frauen im beruflichen Umfeld einsetzt. DieInitiative Total E-Quality ist ein Zusammenschluss von Unternehmen ausWirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, der sich diesem Ziel derChancengleichheit verpflichtet hat. Gabriele Willems, Geschäftsführerin des BLBNRW, zeigte sich begeistert über die Prämierung: "Wir freuen uns, dass diegelebte Vielfalt in unserem Unternehmen durch die Auszeichnung anerkannt wird.So schaffen wir ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, mit dem wir erfolgreich aufdie Anforderungen des Marktes reagieren können." Die Urkunde nahm sie gemeinsammit Maria Liggesmeier, der Gleichstellungsbeauftragten des BLB NRW, in derbayerischen Landeshauptstadt in Empfang.Die Initiative prämiert Unternehmen, die in einem umfangreichenBewerbungsprozess nachweisen, dass das Thema Chancengleichheit im Rahmen derPersonalstrategie nachhaltig verfolgt wird. Die Jury zeigte sich überzeugt vonder frauenfreundlichen Ausrichtung des BLB NRW, die sich auch im hohen Anteilvon Frauen in Führungspositionen (48,6 Prozent) zeigt. Das Unternehmen fördertaber auch generell zielgerichtet Begabungen, Potenziale und Kompetenzen seinerMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem sorgt eine Vielzahl von Angeboten fürdie Zufriedenheit der Beschäftigten. Dazu gehören beispielsweise flexibleArbeitsmodelle, Mentoren-Programme, bedarfsgerechte Arbeitsplätze und einFamilienservice zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung und Pflege vonAngehörigen. Hiervon profitiert nicht nur die Belegschaft, sondern auch der BLBNRW als öffentlicher Arbeitgeber."Die Führungspersönlichkeiten unserer Prädikatsträger haben erkannt, dassgelebte und in der Organisation fest verankerte Chancengleichheit und Vielfaltzu mehr Erfolg führt. Sie präsentieren sich als zukunftsweisende Vorbilder inunserer Gesellschaft", würdigte Eva Maria Roer, Vorsitzende von Total E-QualityDeutschland e.V., den BLB NRW und die anderen Preisträger.Für den Hintergrund:Total E-Quality Deutschland e.V. verleiht jährlich das Prädikat für dieChancengleichheit von Frauen an vorbildhafte Unternehmen, das Prädikat giltjeweils drei Jahre. Der BLB NRW hat es nun zum insgesamt vierten Mal in Folgeerhalten. Auch zahlreiche andere Firmen erhielten in München das begehrteGütesiegel.Die vollständige Pressemitteilung sowie Bildmaterial finden Sie online unterhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/20191107/index.phpÜber den BLB NRW:Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des LandesNordrhein-Westfalen. Mit rund 4.300 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,4Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euroverwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bauund Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB NRW beschäftigt rund 2.200Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen. Mehr Informationenunter https://www.blb.nrw.dePressekontakt:Tim IrionPresse und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWZentraleMercedesstraße 1240470 DüsseldorfTel.: +49 211 61700 214Mobil: +49 162 2911169PC-Fax: +49 211 6170 2312tim.irion@blb.nrw.dehttp://www.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell