Bau ist wieder Konjunkturlokomotive

Berlin (ots) - Auf dem Medientag des Handwerks erklärte derVorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Karl-HeinzSchneider, dass sich der Bau wieder zu der Konjunkturlokomotiveentwickelt hat. Während die gesamte Volkswirtschaft 2016 nur um 1,8Prozent gewachsen ist, konnte der Bau eine preisbereinigte Steigerungder Bruttowertschöpfung von 2,8 Prozent erreichen. Das Umsatzwachstumergab ein Plus von 3,8 Prozent auf nunmehr 303 Mrd. Euro gesamt.Schneider: "Für 2017 rechnen wir mit einem weiteren Wachstum um2,8 Prozent auf dann 311,6 Mrd. Euro."Im Bereich Bauhauptgewerbe und GalaBau setzt die Neubautätigkeitim Wohnungsbau weiter die entscheidenden Impulse. Mit ca. 320.000neuen Wohnungen in 2017 wird in etwa wieder das Fertigstellungsniveauaus dem Jahr 2001 erreicht, gegenüber 2009 entspricht es einerVerdopplung der Fertigstellungszahlen. Damit wird aber noch nicht dasZiel von 350.000 Wohnungen pro Jahr erreicht. Schneider: "Um dieBaufertigstellungen auf das Zielmaß zu erhöhen, ist eine Anpassungder Abschreibung an den tatsächlichen Wertverzehr von 2 % auf 3 %dringend geboten. Zudem sollte die Wohneigentumsbildung durchstaatliche Zuschüsse zu gefördert werden."Auch im Bereich der Ausbauhandwerke und Gebäudetechnik verfügendie Innungsbetriebe über stabile Auftragsreichweiten und eine solideGeschäftsentwicklung.Schneider: "Ein paar Wermutstropfen gibt es aber dennoch bei denpolitischen Rahmenbedingungen."Die Umweltpolitik belastet mit vielfältigen Auflagen dieBautätigkeit. Die geplante Gewerbeabfallverordnung zwingt dieHandwerker künftig, die Bauabfälle in bis zu 10 verschiedeneFraktionen zu trennen und diese umfassend zu dokumentieren. Dies wirddie Baukosten erhöhen.Ein erträglicher Kompromiss zeichnet sich bei der Neuregelung zumBauvertragsrecht und den damit verbundenen Aus- und Einbaukosten ab.Bauunternehmer sollen erstmals einen gesetzlichen Anspruch auf Ersatzder sog. Aus- und Einbaukosten für Schäden erhalten, die aufgrundmangelhaft gelieferter Bauprodukte entstanden sind. Dieverpflichtende Einführung von Baukammern bei den Landgerichten wirdbegrüßt und entspricht einer langjährigen Position der deutschenBauwirtschaft. Mit den Baukammern soll sichergestellt werden, dassmit dem neuen Anordnungsrecht des Bauherren eine zusätzlicheVergütung im Streitfall auch zeitnah durchgesetzt werden kann. "Sorgebereitet der Bundestagswahlkampf," so Schneider, "der zu einemÜberbietungswettbewerb im Hinblick auf den Ausbau des Sozialstaatswerden könnte." Nach Auffassung der Branche führen höhereSozialkosten zu einem weiteren Anstieg der Arbeitskosten, was mehrSchwarzarbeit und illegale Beschäftigung nach sich ziehen würde.Schneider abschließend: "Bauinvestitionen stärken dieBinnenkonjunktur. Konsumtive Ausgaben haben demgegenüber aufgrund derweltwirtschaftlichen Verflechtung nur einen begrenzten Effekt für dieBinnenwirtschaft. Gerade in Zeiten hoher Handelsbilanzüberschüsse istdie Stärkung der Binnenkonjunktur von großer Bedeutung, um denWohlstand in Deutschland nachhaltig zu sichern. Vor allem aber kommenBauinvestitionen der regionalen Wirtschaft vor Ort zugute. Von dengesamten Bauinvestitionen 2016, die von den Produzenten des Bauhaupt-und Ausbaugewerbes erbracht wurden, entfielen fast 90 % auf dasmittelständische Baugewerbe."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundesvereinigung BauwirtschaftKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail klein@zdb.de, www.bv-bauwirtschaft.deOriginal-Content von: Bundesvereinigung Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell