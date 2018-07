Bau einer Windkraftanlage: Die Boje, um die viel Wind gemacht wird

Wo weht der Wind am günstigsten für den Bau einer Windkraftanlage? Um das herauszufinden, haben Forscher vom Fraunhofer-Institut eine Boje auf die Reise geschickt, die an mehreren Standorten die Windbedingungen misst. Die Boje mit LiDAR-Vermessungs-System (Light detection and ranging = Laser-Fernerkundung) stammt vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik und wird vor der Ostküste Schottlands eingesetzt, um die Windparkzone „Firth of Forth“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.