Bau-Tarifpartner vereinbaren Modernisierung der Ausbildungsberufe

Berlin (ots) - Angesichts der Auftragslage ist die Sicherung desaktuellen und zukünftigen Fachkräftebedarfs eine der zentralenHerausforderungen der Bauindustrie. "Wir müssen alle vorhandenenPotenziale im In- und Ausland nutzen und junge Menschen stärker füreine Tätigkeit in der Bauindustrie begeistern. Mit der bevorstehendenModernisierung sind wir auf dem richtigen Weg", äußerte DieterBabiel, Hauptgeschäftsführer Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.Gemeinsam mit den Tarifpartnern wurde vereinbart, die Ausbildung inden 19 Kernberufen der Bauwirtschaft zu modernisieren und dabei dieTechnologieorientierung der Branche und die zunehmendeDigitalisierung der Prozesse hervorzuheben.Zudem hat die Bauindustrie zwei bundesweite Informationskampagnenfür den Nachwuchs ins Leben gerufen. Diese laufen unter dem Motto"Bau Dein Ding" (www.bau-dein-ding.de) bzw. "Schaffen was bleibt"(https://www.schaffen-was-bleibt.de/). Hier werden die Ausbildungs-und Studienmöglichkeiten in der Baubranche gezeigt.Aufgrund der hohen Auftragslage werden inländische Aktivitätenjedoch nicht ausreichen, um den Fachkräftebedarf zu sichern. Esmüssen daher bessere Möglichkeiten geschaffen werden, um ausländischeFachkräfte oder auch Auszubildende aus Drittstaaten für dieBauwirtschaft zu gewinnen. "Das geplanteFachkräfteeinwanderungsgesetz stellt hier die richtigen Weichen. Esbesteht jedoch noch Verbesserungsbedarf im Hinblick auf die derzeitvorgesehenen sehr hohen Anforderungen an Qualifikation und Sprache,die kaum zu bewältigen sind. Hier sollten die Möglichkeiten einerNachqualifizierung im Inland stärker berücksichtigt werden", sagtBabiel.Pressekontakt:Ansprechpartner: Inga Stein-BarthelmesFunktion: Leiterin Politik und KommunikationTel: 030 - 21286 229E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell