Bau-Tarifparteien suchen Einigung mithilfe von Schlichter

BERLIN (dpa-AFX) - Für rund 800 000 Bauarbeiter wird am Freitag (10.00 Uhr) in Berlin die Schlichtungsverhandlung über die künftigen Tariflöhne fortgesetzt.



Unter dem Vorsitz des Schlichters und früheren Bundeswirtschaftsministers Wolfgang Clement versuchen die beiden Tarifparteien einen Kompromiss zu finden. Das war in der ersten Runde am Montag nicht gelungen.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hatte die Tarifverhandlungen nach drei Runden für gescheitert erklärt. Sie verlangt neben 6 Prozent mehr Lohn für 12 Monate Vertragslaufzeit eine Aufstockung des 13. Monatsgehalts sowie eine Vergütung für lange Anfahrtszeiten zu wechselnden Baustellen.

Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Lohnerhöhung um 4,2 Prozent angeboten sowie eine Einmalzahlung von 400 Euro bei einer Laufzeit von 22 Monaten. Für die Annäherung der niedrigeren Ostlöhne an das Westniveau bliebe dann noch 1,8 Prozent Spielraum, hieß es.

Die Baulöhne in Ostdeutschland liegen etwa 7 Prozent unter denen im Westen. Die vollständige Angleichung bis zum Jahr 2022 ist vereinbart, die Schritte dorthin sind es noch nicht./brd/DP/he