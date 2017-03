Bau-Fachkonferenz in Norddeutschland - 4. und 5. Mai 2017 / Eröffnung Seminarzentrum im NZNB am 4. und 5. Mai in Verden (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Wissen, das begeistert: Am 4. und 5. Mai 2017 finden die erstenFachtage Verden im Norddeutschen Zentrum für Nachhaltiges Bauen,NZNB, statt. Auf dem Gelände des ersten fünfgeschossigenStrohballenhauses Europas wird pro clima gleichzeitig sein neuesSeminarzentrum eröffnen.Das NZNB präsentiert Besuchern Ökologie auf hohem Level. Das Teamzeigt, dass umweltbewusst Bauen sinnvoll, bezahlbar, gemütlich undinnovativ sein kann. Das können hier Planer, Handwerker undEnergieberater schauen, anfassen und erleben. Die hellen Seminarräumeladen dazu ein, theoretisches Wissen aufzusagen. In derPraxisausstellung und Workshops kann Gelerntes ausgetestet werden.Bei den 1. Fachtagen in Verden geben Fachreferenten ihr geballtesWissen weiter: von Bauphysik über moderne Planungsmethoden, vonnachhaltigen Baustoffe bis hin zu Baukonstruktionen undQualitätssicherung. Beim Bauen sollte der Mensch immer im Mittelpunktstehen: Deshalb gibt es bei den Fachtagen in Verden auch frischesWissen zur Wohngesundheit und Kommunikation.Anmeldungen sind ab sofort möglich. Der Frühbucherrabatt gilt bis31.03.2017: www.fachtage-verden.de/anmeldungInitiiert hat die Fachtage Verden pro clima (www.proclima.de),Entwickler und Produzent von Systemen für die Luftdichtung innen undWindrichtung außen. Kooperationspartner sind das NetzwerkNachhaltiges Bauen (www.nachhaltig-bauen-erleben.de), derLehm-Baustoffhersteller Claytec (www.claytec.de) und das SentinelHaus Institut (www.sentinel-haus.eu), das das Planen und Umsetzen vongesunden Wohn-, Lern- und Arbeitsräume unterstützt. Weitere Partnersind der Dachflächenfensterhersteller Roto (www.roto.de) und FrerichsGlas (www.frerichs-glas.de).Veranstaltungsort:Norddeutsches Zentrum für nachhaltiges BauenHalle 57, Artilleriestr. 1227283 Verdenhttps://www.fachtage-verden.deAnsprechpartner bei Anmeldung:Jael Fingerleseminare@proclima.deTel: 06202/2782-0Weitere Infos und Anmeldung:www.fachtage-verden.de/anmeldungPressekontakt:Heide GentnerTel: 06202-2782.56heide.gentner@proclima.deOriginal-Content von: MOLL bau?kologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell