Bau-Boom in Deutschland: Immobilienkredite mit Risikolebensversicherung absichern

München (ots) - CHECK24-Berater helfen Kunden, Vertragsinhalteindividuell zu optimierenHöhere Löhne, mehr Jobsicherheit und vor allem dauerhaft niedrigeKreditzinsen führen in Deutschland zu einem Bau-Boom.* WennVerbraucher einen Immobilienkredit aufnehmen, sollten siegleichzeitig ihre Hinterbliebenen im Todesfall absichern. Ansonstenbesteht die Gefahr, dass übrige Raten nicht abbezahlt werden können.Davor schützt eine Risikolebensversicherung (RLV). Verstirbt derHauptverdiener, können Angehörige mit der Versicherungssumme denrestlichen Kredit ablösen.Versicherungssumme und Laufzeit richtig bestimmen - Berater helfenindividuellZur Absicherung eines Immobilienkredits sollte dieVersicherungssumme ausreichen, um das bestehende Darlehen vollständigzurückzuzahlen. Es ist wichtig, einen Puffer von ca. zehn Prozent fürGebühren bei frühzeitiger Ablösung des Kredites(Vorfälligkeitsentschädigung) einzurechnen. Familien sollten darüberhinaus über die Absicherung des Partners nachdenken, um im Todesfallnicht nur den Kredit, sondern auch laufende Lebenshaltungskostenabzudecken.Bei einer Kreditabsicherung lohnt sich eine (annuitätisch)fallende Versicherungssumme. Dabei verringert sich mitfortschreitender Abzahlung des Darlehens die Todesfallleistung derVersicherung und die Beiträge werden mit der Zeit günstiger. DieVertragslaufzeit sollte die gesamte Rückzahlungsdauer des Kreditsabdecken, inklusive einer möglichen Anschlussfinanzierung."Verbraucher, die ihren Immobilienkredit mit einerRisikolebensversicherung absichern, sollten sich unbedingt persönlichberaten lassen", sagt Dr. Björn Zollenkop, Geschäftsführer RLV beiCHECK24. "Höhe und Art der Versicherungssumme sowie weitereVertragsinhalte werden im Gespräch durch einen spezialisiertenBerater zu einem passenden Angebot verknüpft."Service für Kunden: kostenlose Beratung und digitaleVertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur RLV, etwa zur der Höhe derVersicherungssumme oder der Laufzeit, helfen über 200 spezialisierteCHECK24-Versicherungsexperten im persönlichen Beratungsgespräch perE-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.*Quelle: faz.net "So viele Aufträge bekamen deutsche Baufirmennoch nie" http://ots.de/ZeeLYx [abgerufen am 23.08.2018]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell