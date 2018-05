Bau-Arbeitgeber entscheiden bis Freitag über Schlichterspruch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber der Bauwirtschaft entscheiden bis Freitag (25. Mai) über das Schlichtungsergebnis der Tarifverhandlungen vom 12. Mai. Das teilten Sprecher des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie und Zentralverband Deutsches Baugewerbe am Dienstag mit.



Einen Tag später, am Samstag, endet die Erklärungsfrist für beide Tarifparteien. Bei der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt entscheidet am Samstag der Bundesvorstand über den Schlichterspruch.

Dieser sieht im Westen eine Lohnerhöhung von 5,7 Prozent vor, für die Ost-Beschäftigen sind es insgesamt sogar 7,4 Prozent - bei einer Vertragslaufzeit von 26 Monaten. Der Baugewerbeverband Schleswig-Holstein hatte das Ergebnis als zu teuer kritisiert. Aus Kreisen der Branche hieß es, es könne knapp werden mit der Zustimmung.

Für diese Zustimmung sind im Baugewerbe 85 Prozent der Stimmen aus allen Regionalverbänden nötig, in der Bauindustrie genügen 50 Prozent der Stimmen. Die Zahl der Stimmen, die die einzelnen Regionalverbände haben, hängt von Umsatz und Lohnsumme der sie tragenden Unternehmen ab. Bei Ablehnung droht ein Arbeitskampf./brd/DP/tos