Bau-Arbeitgeber zu den Forderungen der IG BAU: Bäume am Bau wachsen nicht in den Himmel

Berlin (ots) - Zu den heute bekannt gewordenen Forderungen der IG BAU für diebevorstehende Tarifrunde erklärte Uwe Nostitz, Vizepräsident des ZentralverbandsDeutsches Baugewerbe und zugleich Verhandlungsführer der Arbeitgeber, vonHauptverband der Deutschen Bauindustrie und Zentralverband Deutsches Baugewerbe:"Die Forderung der IG BAU war in dieser Höhe zu erwarten. Dennoch steht sie inkeinem Verhältnis zur tatsächlichen Lage vieler Bauunternehmen. Denn dievermeintlich hohen Umsatzzuwächse werden durch gestiegene Kosten weitgehendaufgefressen. Umsätze sind eben noch keine Gewinne. Die Bäume werden auch in derBauwirtschaft nicht in den Himmel wachsen. Darauf weisen die Frühindikatorenhin, und darauf sollten wir mit einer maßvollen Tarifpolitik reagieren. Es gibtferner keinen Anlass, über eine weitere zusätzliche Vergütung der Wegezeiten zuverhandeln, da hierzu bereits tarifliche Regelungen existieren.Die Unternehmen brauchen in ihrer Kalkulation Planungssicherheit. Daher habenwir ein hohes Interesse an einer zügigen Tarifrunde, die sich nicht bis in denSommer hinein hinziehen darf. Wir können den Flächentarifvertrag in derBauwirtschaft nur dann erhalten, wenn wir realistische und nachvollziehbareErgebnisse erzielen, die die Unternehmen auch tatsächlich akzeptieren undumsetzen können. "