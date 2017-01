BauSlam 2017: 5 Ingenieure erklären Bauphysik kurz, amüsant und einprägsam / Die pro clima Wissenswerkstatt präsentiert den 3. BauSlam und die Fachtage in Schwetzingen (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Ein komplexes bauphysikalisches Thema in zehn Minuten so zuerklären, dass der Inhalt in den Köpfen des Publikums hängen bleibt.Diese Herausforderung nehmen beim BauSlam am 22. Juni 2017 fünfIngenieure aus der pro clima Wissenswerkstatt an. Aufgrund der großenNachfrage organisiert pro clima dieses Jahr zusätzlich Fachtage fürHandwerker, Ingenieure, Architekten, Planer und Energieberater. Diesewerden am 22. und 23. Juni 2017 stattfinden.Wer Freude hat, lernt auch mehr - das ist eine Philosophie der proclima Wissenswerkstatt, die Geschäftsführer Uwe Bartholomäi seitJahren propagiert: "Bauphysik ist nicht einfach. Daher ist eswichtig, dass die Referenten zeigen, dass sich jeder dieses Wissenaneignen kann - natürlich sofern er auch will."Bei den pro clima Fachtagen greifen die Referenten heißdiskutierte Branchenthemen auf und präsentieren Lösungen. DieFachtage starten am 22.06. um 12.30 Uhr und enden am 23.06. um 13.30Uhr. So ist genügend Zeit für die Teilnehmer, um sich auszutauschen,die Referenten auszufragen und natürlich den BauSlam am Abendmitzuerleben.Anmeldungen sind ab sofort möglich:Bauslam am 22. Juni 2017, ab 18.30 Uhr: www.bauslam.de/anmeldenFachtage am 22. und 23. Juni 2017:www.kaenguru.me/seminare/fachtage-schwetzingen/Mehr zum Bauslam: www.bauslam.deImpressionen des BauSlam 2016:https://www.flickr.com/photos/proclima/sets/72157668435365210pro clima ist die Luft-und Winddichtungsmarke der Firma Mollbauökologische Produkte GmbH. MOLL ein Unternehmen ausSüddeutschland, das sich auf die Dichtung der Gebäudehüllespezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Schwetzingen (Baden-Württemberg)entwickelt und produziert die Firma Systeme fürWärmedämmkonstruktionen. Dazu gehören: Luftdichtung innen mitFeuchtemanagement durch feuchtevariable Dampfbremsen, Winddichtungaußen mit aktivem Feuchtetransport (Unterspann- und Unterdeckbahnen,Wandschalungsbahnen), Anschlusskleber, Klebebänder und Detaillösungenmit Manschetten. Unter der Marke pro clima ist die Firma seit 20Jahren in mehr als 35 Ländern weltweit aktiv.Pressekontakt:Heide GentnerTel: 06202-2782.56heide.gentner@proclima.deOriginal-Content von: MOLL bau?kologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell