"Battista" - so wird der Name des bislang leistungsstärksten italienischen Sportwagens lauten (FOTO)

München/Turin (ots) -- Automobili Pininfarinas elektrischer Supersportwagen trägt damitden großen Namen des Pininfarina-Gründers, Battista "Pinin"Farina.- 90 Jahre nach der Gründung der Carrozzeria Pininfarina wird derBattista als Italiens leistungsstärkstes und schnellstesFahrzeug frischen Wind in den Automobilmarkt bringen- Der Battista ist das erste Modell aus Automobili PininfarinasPortfolio luxuriöser Elektrofahrzeuge und feiert im März 2019seine Premiere auf dem Genfer Automobil-Salon- Legendärer Name als Hommage an Battista Pininfarinas Traum,eines Tages Fahrzeuge unter dem Namen Pininfarina alseigenständige Marke auf den Straßen zu sehen- Neue Bilder stehen hier bereit: https://bit.ly/2SBUoM3Automobili Pininfarina gibt heute bekannt, dass der Name desersten Fahrzeugs aus dem Elektrofahrzeugportfolio des Unternehmens"Battista" lauten wird.Der nach Battista "Pinin" Farina, dem Gründer des 1930 etabliertenKarosseriebauers Carrozzeria Pininfarina, benannte, voll elektrischeSupersportwagen wird in streng limitierter Stückzahl bei derPininfarina SpA unter den wachsamen Augen von Paolo Pininfarina,Battista Pininfarinas Enkel und aktueller Vorsitzender derPininfarina SpA, entworfen und von Hand gefertigt.Paolo Pininfarina, Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender vonAutomobili Pininfarina, und Anand Mahindra, Präsident der Mahindra &Mahindra-Gruppe, besiegelten per Handschlag die Entscheidung, demlimitierten Supersportwagen den Namen von Pininfarinas Gründungsvaterzu verleihen, und schworen sich nochmals auf das große Ziel ein, dasleistungsstärkste Fahrzeug zu bauen, das bis dato in Italienentwickelt und gefertigt wurde.Paolo Pininfarina, Vorsitzender der Pininfarina SpA, sagte: "Diesist der Moment, in dem ein lang gehegter Traum wahr wird. MeinGroßvater hatte immer die Vision, dass es eines Tages eineeigenständige Modellreihe der Marke Pininfarina geben wird. DieserSupersportwagen wird weltweit konkurrenzlose Leistung, technischeInnovation und - selbstverständlich - elegantes Design auf sichvereinen. Für mich war "Battista" der einzig richtige Name für ihn.Der Traum meines Großvaters wird heute Realität: Wir verknüpfenunsere glorreiche Vergangenheit mit der Zukunft des Automobils."Um den Titel des weltweit ersten voll elektrischenLuxus-Supersportwagen zu sichern, verbergen sich radikaleTechnologien und funktionales Design unter der Glasfaserkarosseriedes Battista und ermöglichen eine für ein Straßenfahrzeugatemberaubende Performance. Leistung und Drehmoment belaufen sich auf1.926 PS bzw. 2.300 Nm, womit der Battista in weniger als zweiSekunden auf 100 km/h beschleunigen kann - schneller als einFormel-1-Wagen - und die magische 400 km/h-Grenze durchbricht. Undall das mit einer emissionsfreien Reichweite von fast 500 Kilometern.Automobili Pininfarina hat in den vergangenen Wochen eine Reihevon Ankündigungen gemacht, die das Bestreben des Unternehmensuntermauern, bis 2020 zur innovativsten, nachhaltigsten undattraktivsten Marke für voll elektrische Luxusfahrzeuge zu werden:- eine 20 Millionen Euro-Investition in eine neue Partnerschaftmit der Pininfarina SpA für das Design, die Entwicklung und dieFertigung des Battista und der künftigen AutomobiliPininfarina-Modellfamilie am Stammsitz der Pininfarina SpA inCambiano nahe Turin,- eine mehrere Millionen Euro schwere kommerzielle Partnerschaftmit Rimac Automobili, dem weltweit führenden Zulieferer fürelektrische Antriebsstränge und Batterien für Premium- undLuxusautomobilmarken,- die Ernennung neuer Mitglieder für das Management-Team über alleGeschäftsbereiche hinweg, mit umfangreicher Erfahrung in Design,Entwicklung, Konstruktion und Vernetzung bei Marken wie Bugatti,McLaren, Pagani, Porsche und Volvo.Ab Ende 2020 werden maximal 150 Exemplare des Battista zu einemPreis von voraussichtlich 2 2,5 Millionen US-Dollar erhältlich sein.Gegenwärtig sind jeweils 50 Fahrzeuge für die USA, für Europa sowiefür die Region Nahost/Asien vorgesehen.