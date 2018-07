Batteriefabrik in der Lausitz bleibt Wunschvorstellung Altmaiers (FOTO)

Potsdam (ots) -Nach der Ankündigung des chinesischen Batterieherstellers CATL,künftig Batteriezellen für Elektroautos in Thüringen produzieren zuwollen, sinken die Chancen auf einen neuen Industriestandort zurBatterieherstellung in der Lausitz. Dies aber hatte Peter Altmaier,Bundesminister für Wirtschaft und Energie, bei der Lausitzrunde großangekündigt.Sven Schröder, der energiepolitische Sprecher der AfD-Fraktion,kritisierte daraufhin die Pläne des Wirtschaftsministers:"Herr Altmaier hat sein Ziel, wie von der Bundesregierung gewohnt,wieder einmal deutlich verfehlt. Die Entwicklungen zeigen, wieillusorisch die Pläne der Bundesregierung zur Vermeidung einesStrukturbruches in der Lausitz wirklich sind. Anstatt einesHeißluftgebläses von warmen Worten erwarten die Menschen in derLausitz endlich Taten, um die jährlich 1,4 Milliarden EuroWertschöpfung durch den Braunkohleabbau durch andere Industrien zuersetzen. Die Bundesregierung beweist hingegen täglich ihreInkompetenz auf allen Feldern der Politik, ganz vorne dabei PeterAltmaier."Pressekontakt:Detlev Frye(0331) 966-1880presse@afd-fraktion.brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell