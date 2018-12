Batterie oder Brennstoffzelle: Welche Technologie die Autos der Zukunft antreibt

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Fakt ist: Dauerhaft hat der Verbrennungsmotor keine Zukunft. Es fehlen schlicht die Ressourcen auf unserem Planeten, um unendlich viel Treibstoff zu produzieren. Es müssen also Alternativen her.

Aus heutiger Sicht ist es relativ wahrscheinlich, dass entweder batterie- oder wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge die Verbrenner langfristig beerben werden. Beide verbrauchen während der Fahrt keine fossilen Brennstoffe, stoßen keine schädlichen Abgase aus, sind leise und profitieren im Vergleich zu Verbrennern vom nahezu unmittelbar vorhandenen Drehmoment beim Beschleunigen.

Doch nicht nur für Autofans, auch für uns Investoren ist es interessant zu wissen, welche der beiden Technologien die besseren Karten hat. Denn wenn wir früh Aktien der richtigen Unternehmen kaufen, können wir mit dieser Revolution der Mobilität sehr viel Geld verdienen! Steigen wir also gleich ein und sehen uns erst einmal den Status quo an.

Wie sieht es aktuell aus?

Batteriebetriebene Elektroautos sind im Moment relativ hoch im Kurs: Nachdem der kalifornische Hersteller Tesla (WKN: A1CX3T) und chinesische Hersteller wie BYD (WKN: A0M4W9) vorgemacht haben, wie es geht, ziehen die etablierten Hersteller nun nach und bringen ihre ersten eigenen Modelle auf den Markt. Auch die Ladeinfrastruktur kommt langsam in die Gänge, an immer mehr öffentlichen Plätzen kann man sein Elektroauto laden.

Das Portal EV-volumes.com rechnet damit, dass 2018 über 1,3 Millionen batteriebetriebene Elektroautos verkauft werden. Das sind zwar nur 1,4 % der gesamten Fahrzeugverkäufe, die für 2018 prognostiziert werden, aber immerhin ein messbarer Prozentsatz. Das sieht bei den Wasserstoffautos ganz anders aus:

Die kaum vorhandene Ladeinfrastruktur und ein ausgesprochen überschaubares Modellangebot (es gibt kein Wasserstoffauto eines deutschen Herstellers) sorgen dafür, dass die Gesamtzahl der verkauften Brennstoffzellenfahrzeuge laut Statista in diesem Jahr bei knapp 16.750 liegen wird. Ja, das ist so gut wie nichts.

Und weiter?

Ein Hauptgrund für das fehlende Angebot und die fehlende Nachfrage dürfte zudem sein, dass der Preis pro gefahrenem Kilometer beim Wasserstoff wesentlich höher ist als beim Strom aus der Steckdose. Das hat mehrere Gründe:

Einerseits ist die Wasserstoffwirtschaft so klein, dass bisher kaum Skaleneffekte eingesetzt haben, die die Produktions- und Lieferketten günstiger machen. Andererseits profitiert die Elektromobilität davon, dass bereits seit Ewigkeiten auf der ganzen Welt Stromnetze vorhanden sind, an die man die Ladestationen nur noch anbinden muss. Die ganze Wasserstoffinfrastruktur muss dagegen erst noch entstehen.

Doch auch die reine Physik macht uns einen Strich durch die Rechnung, wie ich dir gleich vorrechnen werde – keine Angst, es wird nicht besonders schwierig. Ich habe Physik damals in der Schule abgewählt, allzu kompliziert kann es also gar nicht werden!

Auf die Energieeffizienz kommt es an

Wasserstoffbetriebene und batteriebetriebene Fahrzeuge unterscheiden sich in ihrer Energieeffizienz voneinander. Energieeffizienz ist im Prinzip das Verhältnis der eingesetzten Energie zum tatsächlich erzielten Energieertrag. Maximal möglich sind 100 %; alles, was zu 100 % fehlt, geht in irgendeinem Schritt verloren. Wie du dir denken kannst, sind Werte immer schlechter, je weiter wir uns von der 100 entfernen.

Beim Elektroauto ist die Rechnung relativ einfach: Auf dem Weg über das Stromnetz und beim Laden des Autos geht nahezu nichts von dem in den Kraftwerken produzierten Strom verloren, die Effizienz liegt bei etwa 94 %. Im Elektroauto selbst sorgen Umwandlungen von Gleichstrom zu Wechselstrom und umgekehrt sowie Ineffizienzen bei der Übertragung auf die Räder dafür, dass die Gesamteffizienz auf etwa 67 % fällt. Zwei Drittel der im Kraftwerk produzierten Energie finden also ihren Weg auf die Straße.

Bei Brennstoffzellenautos fällt die Rechnung leider etwas länger aus: Bei der Herstellung des Wasserstoffs mittels Elektrolyse (der Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff mithilfe von Strom) gehen bereits etwa 20 % Energie verloren, weitere 13 % verschenken wir durch Kompression und Transport. Doch auch die Brennstoffzelle im Auto und der Elektromotor sind lange nicht zu 100 % effizient. Insgesamt liegt die Energieeffizienz nur etwa halb so hoch wie beim Elektroauto, nämlich bei ungefähr 33 %.

Auf gut Deutsch: Rein physikalisch machen Wasserstoffautos derzeit wenig Sinn! Denn warum sollte man erst elektrischen Strom für Wasserstoffproduktion aufwenden, den Wasserstoff im Auto wieder zu Elektrizität machen und dabei einen Haufen Energie verschenken, den man nicht verschenkt hätte, wenn man sein Auto einfach direkt an der Steckdose aufgetankt hätte?

Also keine Chance für Wasserstoff?

Halt, nicht so vorschnell! Bei Pkws sehe ich tatsächlich wenig Möglichkeiten für Wasserstoff, die batterieelektrische Variante zu verdrängen. Nur große Durchbrüche in der Wasserstoffproduktion und in der Brennstoffzellen- und Antriebstechnologie könnten die Energieeffizienz auf das Level der batteriebetriebenen Autos anheben und so die Kosten pro Kilometer drücken.

Potenzial für Wasserstoff sehe ich jedoch bei Lkws, Schiffen oder auch Flugzeugen. Der Grund dafür ist, dass es hier eher auf ein möglichst niedriges Leergewicht ankommt, um mehr Passagiere und Fracht laden zu können, ohne dass das entsprechende Vehikel liegen bleibt, sinkt oder abstürzt.

Hier kann der Wasserstoff seine Stärke ausspielen: Komprimierter Wasserstoff weist mit 40.000 Wattstunden pro Kilogramm eine erheblich höhere Energiedichte auf als Lithium-Ionen-Batterien, die derzeit auf gerade einmal 250 Wattstunden pro Kilogramm kommen. Man muss also 160 Kilo Batterien mit sich herumschleppen, um die Energie in den Händen zu halten, die einem ein Kilo Wasserstoff bietet.

Zusammengefasst

Sowohl batterieelektrische als auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge haben ihre Daseinsberechtigung. Der Vorteil für die Batterievariante liegt eindeutig in der höheren Energieeffizienz, wodurch der Preis pro Kilometer dauerhaft niedriger bleiben sollte.

Doch was nutzt einem ein niedriger Preis pro Kilometer, wenn man auf Lkws, Schiffen und Flugzeugen kaum Fracht laden kann, weil die Batterien so viel wiegen? Genau, nichts! Hier kommt die hohe Energiedichte des Wasserstoffs zum Tragen und macht die Brennstoffzelle interessant.

Hersteller von Elektrofahrzeugen wie Tesla, BYD und Geely (WKN: A0CACX) könnten also gute Investitionsmöglichkeiten darstellen, ebenso wie Hersteller von Brennstoffzellen wie Ballard Power Systems (WKN: A0RENB) oder Produzenten von Hydrolyseanlagen und Wasserstofftankstellen wie Nel ASA (WKN: A0B733). Auch ein möglicher Börsengang des amerikanischen Start-ups für Wasserstoff-Trucks Nikola Motor könnte für Investoren interessant sein.

Christoph Gössel besitzt Aktien von Ballard Power Systems, BYD, Nel ASA und Tesla. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.