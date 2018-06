Basler Kantonalbank will Bank Cler vollständig übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Zürich (awp) - Die Basler Kantonalbank (BKB) will die Bank Cler vollständig übernehmen. Das Institut beabsichtigt seinen bisherigen Aktienanteil an der ehemaligen Bank Coop von bisher 75,8 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen, wie die BKB am Mittwoch mitteilte.

Den Aktionären wird ein Übernahmeangebot von 52 Franken je Bank-Cler-Aktie unterbreitet. Der Preis entspreche einer Übernahmeprämie von 23,0 Prozent zum volumengewichteten Durchschnittspreis der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten