Basler KB startet Angebot für Komplettübernahme der Bank Cler am 17. August

Basel (awp) - Die Basler Kantonalbank hat den Angebotsprospekt für die im Juni angekündigte Vollübernahme der Bank Cler veröffentlicht. Die Angebotsfrist startet demnach am 17. August und dauert bis am 13. September 2018. Die technische Abwicklung des öffentlichen Angebots erfolgt ohne separate Handelslinie, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten