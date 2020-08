Basler Aktie: Zahlen und Prognose!

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Am Donnerstag gab es neue Zahlen von Basler – und eine Prognose für das gesamte laufende Geschäftsjahr. Das 1. Halbjahr 2020 hat Basler laut eigenen Angaben „auf sehr hohem Niveau“ abgeschlossen. Lassen sich die Zahlen so interpretieren? Der Blick auf die Eckdaten zeigt: In den ersten sechs Monaten 2020 stieg der Umsatz bei Basler gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9% auf 88,9 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



