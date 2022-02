Basler Aktie: Finger Weg!

Für die Aktie Basler stehen per 26.02.2022, 02:57 Uhr 107.6 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Basler zählt zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Unser Analystenteam hat Basler auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Basler ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 56,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 52 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,31 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Basler investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,51 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 14,59 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Basler mit einer Rendite von 35,21 Prozent mehr als 0 Prozent darüber. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,81 Prozent. Auch hier liegt Basler mit 16,41 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Basler kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Basler jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Basler Aktie.

Basler: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...