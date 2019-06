Basler AG Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

In einem stagnierenden Markt erreichte Basler 2018 den hohen Umsatz des Vorjahres. Auch der Auftragseingang bewegte sich mit 154 Mio € nahe dem Vorjahreswert. Basler festigte somit den Umsatz, der 2017 um 54% gesteigert wurde. Großprojekte in der Elektronikindustrie wurden durch Geschäfte mit einer breiteren Basis an Kunden in weniger zyklischen Märkten ausgeglichen. Das Vorsteuerergebnis sank aufgrund strategischer Investitionen in Form ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



