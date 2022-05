Basler AG-Aktie: Bekanntgebung einer Joint Venture!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Unternehmensnachrichten Der Bildverarbeitungsexperte Basler und der französische Bildverarbeitungsspezialist i2S kündigen an, dass Basler sich an i2S beteiligen und ein Joint Venture gründen wird. Basler würde damit sein Direktgeschäft in Europa ausbauen. Ahrensburg, 3. Mai 2022 - Die Basler AG, ein führender Hersteller im Bereich Computer Vision, hat ihrem langjährigen französischen Vertriebspartner i2S ein Beteiligungsangebot für das Distributionsgeschäft mit Bildverarbeitungskomponenten unterbreitet.… Hier weiterlesen