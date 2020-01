Basketball: medi verlängert Sponsoringvertrag - medi und medi bayreuth bleiben gemeinsam am Ball (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Bayreuth (ots) - medi und medi bayreuth führen zusammen die Heldenschmiede derBayreuther Basketballer weiter: Der Haupt- und Namenssponsor medi verlängertsein Engagement um zwei Jahre bis 2022. Für eine optimale Leistungsfähigkeitunterstützen medi und CEP die Leistungssportler dabei mit ihrenHightech-Produkten.Dynamik, Leidenschaft und voller Einsatz - das passt sowohl zum Basketball alsauch zu medi. Die enge Verbundenheit zwischen dem Bayreuther Bundesligisten unddem führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel wird nun durch dieWeiterführung des Sponsoringvertrages verankert. "Die Verlängerung um zweiweitere Jahre zeigt sowohl Beständigkeit als auch kontinuierlichen Fortschritt.Die Spitzensportler als Markenbotschafter stärken die Strahlkraft von mediregional und überregional. Die Verbundenheit wirkt sich positiv auf unsereArbeitgebermarke aus. Für neue und potenzielle Beschäftigte gewinnen wir dadurchzusätzlich an Attraktivität. Die Unterstützung der Basketballer stößt natürlichauch innerhalb von medi auf große Resonanz. Immer mehr medianer nehmen anunseren internen Ticketverlosungen der Heimspiele teil. Viele sind aktive Fansund identifizieren sich mit den Heroes Of Tomorrow. Eine Verbundenheit, die wirdeswegen für die kommenden zwei Jahre weiterführen werden. Wir freuen uns aufviele sportliche Herausforderungen", so Stefan Weihermüller, mediGeschäftsführer.Bereits seit 2013 unterstützt medi als Hersteller von Premium-Produkten fürGesundheit, Sport und Fashion die Basketballer von medi bayreuth als Haupt- undNamenssponsor. Zudem werden die Athleten mit medi Bandagen, CEP Strümpfen undSportkompressionsbekleidung ausgestattet. So werden die Hightech-Produkteauthentisch unter extremen Wettkampfbedingungen getestet und medi erhält direktProduktfeedbacks der Spieler.Sponsorenverlängerung als Zeichen des VertrauensIn den letzten Jahren hat sich die Mannschaft in der höchsten deutschenSpielklasse etabliert. Aufgrund vieler Neuzugänge liegt der Fokus der Saison2019 / 2020 auf der Formung des Teams.Der Rückhalt von Fans und Sponsoren spielt laut medi bayreuth GeschäftsführerBjörn Albrecht deswegen eine besondere Rolle: "Unsere Spieler glauben an sich,den Standort Bayreuth, die Fans und das Team. Die Verlängerung des Engagementsvon medi ist für uns ein Zeichen des Vertrauens. Wir tragen medi nicht nur inunserem Namen und auf unseren Trikots, sondern können gemeinsam diesen ganzbesonderen Spirit verbreiten."Weitere Informationen zu medi finden Sie auf www.medi.de,www.medi.de/unternehmen/kooperationen und www.medi.biz/basketballmedi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten weltweit rund2.700 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen.Das Ziel ist es, Anwendern und Patienten maximale Therapieerfolge immedizinischen Bereich (medi Medical) und ein einzigartiges Körpergefühl imSport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. DieLeistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe,adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und orthopädische Einlagen.Darüber hinaus fließt die langjährige Erfahrung im Bereich derKompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produktemit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde1951 in Bayreuth gelegt. Heute liefert medi mit einem weltweiten Netzwerk ausDistributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt.www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deMelissa HobbsLeitung Unternehmenskommunikation MedicalUnternehmenssprecherinTelefon: +49 921 912-1393E-Mail: m.hobbs@medi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/23931/4503301OTS: medi GmbH & Co. KGOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell