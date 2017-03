Giessen (ots) -Schon Kleopatra im alten Ägypten wusste, dass besondereBadezusätze das allgemeine Wohlbefinden steigern können. Sich einmalfühlen wie die ägyptische Königin? Das geht ab sofort auch zu Hause -mit dem neuen "Basenbad Vital Pascoe" bringen Sie Wellness in IhrBadezimmer.Sanfte Pflege - natürliche ErfrischungPascoe Vital hat mit dem neuen Basenbad Vital eine basische Pflegeentwickelt, die den Säure Basen Haushalt Ihrer Haut sanftbeeinflussen kann. Natürliches Himalaya-Salz ohne chemischeZusatzstoffe verwandelt das Badewasser in eine basischeWohlfühlquelle. Zusätzlich dient Meersalz der sanften Pflege derHaut. Die wertvollen Edelsteine Rosenquarz und Bergkristall geben demBadewasser das "gewisse Etwas". Die natürliche Formulierung erfrischtund entspannt auch nach dem Sport.Wertvolle Inhaltsstoffe für Ihr WohlbefindenDie Kreation der erlesenen Inhaltsstoffe ist dabei einzigartig,unverwechselbar und von höchster Qualität- natürlich Made in Germanyund vegan. Für das mineralische Basenbad wurden ganz bewusstwertvolle Inhaltsstoffe zusammengestellt. Die Hautverträglichkeit istdermatologisch bestätigt und das "Basenbad Vital Pascoe" ist frei vonDuft - und Farbstoffen. Tun Sie sich selbst etwas Gutes und verwöhnenSie Ihre Haut mit ausgewählten, edlen Ingredienzen und sorgen Sie fürvollendete Entspannung.Perfekte ErgänzungMit dem "Basenbad Vital" ergänzt Pascoe Vital die seit vielenJahren etablierte "Basenfamilie" bestehend aus den sehr beliebten"Basentabs pH-balance Pascoe" und dem erfolgreichen "BasenpulverpH-balance Pascoe". Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden einganzheitliches Portfolio basischer Produkte zur Unterstützung desSäure-Basen-Haushalts und des allgemeinen Wohlbefindens.Pressekontakt:PASCOE VitalStefanie Wagner-SuskePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSchiffenberger Weg 5535394 GiessenTelefon: 0641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner-suske@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell