Basilea-Partner Asahi Kasei startet in Japan Phase-3-Studie mit Isavuconazol

Basel (awp) - Basileas japanischer Lizenzpartner Asahi Kasei Pharma hat mit der Rekrutierung von Patienten für eine klinische Phase-III-Studie mit dem Antimykotikum Isavuconazol begonnen. Wie das Biopharmaunternehmen am Mittwoch mitteilt, wird Isavuconazol in der Studie in der Behandlung von tief sitzenden Mykosen untersucht. Konkret gehe es dabei um invasiver Aspergillose, chronischer pulmonaler Aspergillose, Mukormykose und Kryptokokkose.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten