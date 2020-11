Baseus GaN-Schnellladegerät geht als harter Kern um die Welt

Augsburg, Deutschland und Hilliard, Ohio (ots/PRNewswire) - Dank der fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungstechnologie und der exzellenten Qualität hat Baseus (https://amz.run/42CM), die bekannte Marke in der heimischen Unterhaltungselektronikindustrie, den Verbrauchern eine Vielzahl von hochwertigen Produkten gebracht. Baseus brachte großartig die neuen Galliumnitrid-Ladeköpfe (GaN) der Serie 120 W (https://www.amazon.de/Baseus-Ladeger%C3%A4t-Delivery-Netzteil-Kompatibel/dp/B08D9GZ8WS/) mit 45 W/65 W/120 W auf den Markt, die in der gesamten Ladeindustrie führend sind.Zunächst einmal müssen wir dem ersten 65 W Dreifach-Schnellladekopf mit drei Anschlüssen auf dem Markt (https://www.amazon.de/Baseus-Ladeger%C3%A4t-Wandladeger%C3%A4t-Schnellladekabel-Ladeadapter-Schwarz/dp/B08LVJTMLS/) einführen, mit dem drei Geräte gleichzeitig geladen werden können. Dieses Ladegerät ist nicht nur mit den gängigen Ladeprotokollen wie QC und PD kompatibel, sondern unterstützt auch SCP und FCP. Es kann Laptops, Telefone, NS, intelligente tragbare Geräte usw. schnell aufladen. Sie müssen sich keine Sorgen über Ladeprobleme machen, selbst wenn Sie auf Reisen mehrere digitale Geräte mit sich führen müssen.Der Zweite ist der 120 W-Ladekopf (https://www.amazon.de/Baseus-Ladeger%C3%A4t-Delivery-Netzteil-Kompatibel/dp/B08D9GZ8WS/). Dieses Produkt ist hauptsächlich zum Aufladen von Laptops mit bis zu 100 W 20 V/5 A vorgesehen. Es kann zwei Laptops gleichzeitig schnell aufladen, kompatibel mit MacBook, Dell, HP, Lenovo und mehr.Ein Weiterer ist der 45 W 2-in-1-Ladekopf (https://www.amazon.de/Baseus-Ladeger%C3%A4t-10000mAh-Kraftwerk-Kompatibel/dp/B08BZHL47J/), der Schnellladung unterstützt und als 10000 mAh-Leistungsband verwendet werden kann. Der Ladeanschluss vom Typ C unterstützt das Laden von bis zu 30 W 20 V/2,25 A.Wie wir alle wissen, sind GaN-Ladegeräte kleiner und leistungsfähiger als herkömmliche Ladegeräte, was sie ideal für den Einsatz im Haus, am Arbeitsplatz und im Geschäftsleben macht.Im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt, die nur aus GaN bestehen, können die drei neuen Produkte von Baseus durch den Einsatz der Halbleitermaterialien der dritten Generation, GaN und SiC, eine höhere Frequenz, eine geringere Größe, einen höheren Wirkungsgrad und einen geringeren Temperaturanstieg erreichen.Die Baseus GaN-Serie verwendet LLC-Resonanzkreisläufe und Halbbrückenarchitektur in Industriequalität mit zwei GaN-MOS-Schaltern. Die LLC-Architektur enthält Resonanzinduktivität und einen Resonanzkondensator, und zwei Transformatoren stellen einen Ausgangshaupttransformator und einen Resonanzkreis-Treibertransformator dar. So kann sie einen höheren Wirkungsgrad mit einer Hochleistungsstromversorgung realisieren. Die Halbbrückenarchitektur mit zwei GaN-MOS-Schaltern erfordert einen geringeren Wert für die Spannungsfestigkeit der Bauelemente, sodass eine größere Ausgangsleistung und ein höherer Ausgangswirkungsgrad erzielt werden können.Eine Vielzahl der von Baseus angebotenen Modelle von 2-in-1-Ladegeräten mit 65 W, 120 W und 45 W sind fortschrittliche Produkte, die in Bezug auf die Konfiguration branchenweit führend sind. Diese leistungsstarken Produktlinien werden von anderen Marken nicht erreicht. Sie bieten auch verschiedene Anschlüsse und Farben, was den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher maximal gerecht und von Angestellten, Geschäftsleuten und Technologie-Enthusiasten bevorzugt wird.Im Oktober 2020 erreichte das Verkaufsvolumen von Produkten der Baseus GaN-Serie eine Million."Charge Fast, Baseus First" ("Erst aufladen, erst Baseus") Baseus hat die schnellsten Maßnahmen ergriffen, um Verbrauchern auf der ganzen Welt ein schnelleres und sichereres Ladeerlebnis zu bieten.Baseus leitet sich aus dem Slogan der Marke "Based on User" (Basierend auf dem Benutzer) ab, der unser Beharren darauf repräsentiert, aus der Sicht des Benutzers zu denken, und alles, was wir tun, basiert auf dem Benutzer als Kern, indem wir einfache und praktische Produkte schaffen, die das Leben des Benutzers ständig bereichern.Baseus besteht auf Designinnovation und konzentriert sich auf technische und qualitative Stärke. Im Zentrum von Baseus entwickelten und produzierten wir Baseus-Spiele, Baseus-Musik, Baseus-Beleuchtung, Baseus-Autoprodukte und Baseus-Haushaltsgeräte, um den Bedarf der Benutzer an intelligenten Produkten zu erfüllen.Related Links:https://amz.run/42CMPressekontakt:Address: Baseus Europe GmbH | Holbeinstr. 7 | 86150 Augsburg, GermanyAlber Ou - Public Relations SpecialistEmail: vipbaseus@gmail.comPhone: +86 15818741832Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1341412/Baseus_GaN_series_Quick_Chargers.jpgOriginal-Content von: Baseus, übermittelt durch news aktuell