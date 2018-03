Baselworld: Swatch-Marke Certina zielt 2018 auf zweistelliges Wachstum ab

Basel (awp) - Die zur Swatch-Gruppe gehörende Uhrenmarke Certina rechnet im Jahr 2018 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum, nachdem man 2017 im einstelligen Prozentbereich gewachsen war. Das erklärte Certina-Chef Adrian Bosshard am Mittwoch am Rande der Basler Uhrenmesse Baselworld, die am Donnerstag offiziell eröffnet wird. Wachsen will der Bieler Uhrenhersteller im laufenden Jahr im wichtigsten Markt Schweiz und auch in China und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten