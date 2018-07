Baselworld-Rückzug von Swatch bringt Messebetreiber MCH unter Druck

Basel (awp) - Für die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld ist der Verlust des bisher grössten Ausstellers Swatch ein schwerer Schlag. Die Vorwürfe des Uhrenkonzerns hält das Messeunternehmen MCH für "völlig unbegründet". Finanziell drohen gleichwohl Abschreiber.

Messechef Michel Loris-Melikoff versicherte am Montag in einem Interview mit der Westschweizer Zeitung "Le Temps": "Baselworld wird weiterhin existieren - egal, was passiert." Seiner Meinung nach ist ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten