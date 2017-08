Barum Czech Rally Zlín: Amtierende Meister Kopecký/Dresler peilen Heimsieg für SKODA an (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA Werksteam Kopecký/Dresler nach fünf Siegen in Folgebereits Gewinner der Tschechischen Rallye-Meisterschaft (MCR)- Mit 18 Nennungen ist der SKODA FABIA R5 das beliebtesteRallye-Auto in seiner Kategorie- SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Jan und Pavel sindbislang eine fantastische Saison gefahren. Jetzt wollen sie auchdie prestigeträchtige Rally Zlín gewinnen"Bei der Rally Bohemia haben sich Jan Kopecký und Pavel Dresler(CZE/CZE) mit ihrem SKODA FABIA R5 vorzeitig den drittenMeisterschaftstitel in Folge gesichert. Bei der Barum Czech RallyZlín (25. bis 27.08.2017) bekommen sie es nicht nur mit derheimischen Rallye-Elite zu tun. Da die Rallye auch als Lauf zurRallye-Europameisterschaft (ERC) zählt, treffen die Ausnahmefahrerauf europäische Spitzenteams, wenn am Freitagnachmittag der Start immährischen Zlín erfolgt."Jan und Pavel sind bislang eine fantastische Saison gefahren",sagt SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek. "Jetzt wollen sie auchdie prestigeträchtige Rallye der Tschechischen Meisterschaftgewinnen", blickt Hrabánek auf das nationale Saisonhighlight voraus.Nach zwei Topresultaten in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) - miteinem Sieg bei der Rallye Italien Sardinien und einem zweiten Platzbei der Rallye Deutschland - belegen Jan Kopecký und Beifahrer PavelDresler (SKODA FABIA R5) den vierten Rang in derMeisterschaftstabelle der WRC 2.Seit der Rally Sumava Klatovy in 2015 ist das Duo Kopecký/Dresler(CZE/CZE) und ihr SKODA FABIA R5 ungeschlagen. In dieser Saison habensie alle der bislang fünf Meisterschaftsläufe gewonnen. Bislangkonnte Kopecký bei der Barum Czech Rally Zlín sechs Siege einfahren.Das Erfolgsduo war saisonübergreifend bei 15 Läufen in der nationalenMeisterschaft erfolgreich."Im vergangenen Jahr habe ich mit Ford-Pilot Alexey Lukyanuk beider Barum Rally einen tollen Kampf ausgetragen", erinnert sich JanKopecký. "Ich musste das gesamte Rennen am Limit fahren. Mein Zielist es, die Barum Rally unbedingt zum siebten Mal zu gewinnen", soKopecký weiter. Die Veranstaltung zählt zu den bedeutendstenMotorsportereignissen in der Tschechischen Republik. Am Freitag, 25.August findet um 16 Uhr der zeremonielle Start im Stadtzentrum vonZlín statt. Unmittelbar danach folgt dort eine Autogrammstunde mitJan Kopecký und Pavel Dresler. Um 21.27 Uhr startet eine spektakuläreShow-Prüfung. Insgesamt haben die Teams 15 Wertungsprüfungen über 204Kilometer zu absolvieren, bevor am Sonntag gegen 16.25 Uhr der Siegerfeststeht. Die im Südosten der Tschechischen Republik stattfindendeRallye ist bekannt für ihre anspruchsvollen Asphaltprüfungen, diedurch malerische Wälder führen.Auch Rallye-Fans können sich bei der Barum Rally als Siegerfühlen. Hier lohnt sich neben dem Besuch der Wertungsprüfungen einAbstecher auf den Platz des Friedens (námestí Míru) in Zlín. Beieinem Gewinnspiel können Fans für ein Jahr die kostenlose Nutzungeines SKODA OCTAVIA RS 4x4 gewinnen.Der Kalender der Tschechischen Rallye-Meisterschaft 2017 (MCR)Valasská Rally 25.03.-26.03.2017Rally Sumava Klatovy 21.04.-22.04.2017Rally Ceský Krumlov 19.05.-20.05.2017Rally Hustopece 16.06.-17.06.2017Rally Bohemia 01.07.-02.07.2017Barum Czech Rally Zlín 25.08.-27.08.2017Rally Príbram 06.10.-08.10.2017Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell