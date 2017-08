Barum Czech Rally Zlín: Amtierende Meister Kopecký/Dresler holen sechsten Saisonsieg für SKODA (FOTO)

Zlín (ots) -- Jan Kopecký und Beifahrer Pavel Dresler bleiben im SKODA FABIAR5 in der Tschechischen Meisterschaft seit April 2015 zum 16.Mal ungeschlagen- Barum Czech Rally Zlín erweitert Siegesserie des SKODAWerksteams Kopecký/Dresler- SKODA Motorsport Chef Michal Hrabánek: "Jan und Pavel bleibender Maßstab in der Tschechischen Rallye-Meisterschaft."Jan Kopecký und Beifahrer Pavel Dresler (CZE/CZE) holten bei derBarum Czech Rally Zlín im SKODA FABIA R5 ihren sechsten Sieg in Folgebei einem Lauf zur Tschechischen Meisterschaft. Sie schlugen dabeinicht nur ihre gewohnten Gegner im nationalen Championat, sondernkonnten auch die Spitzenfahrer der Europäischen Rallye-Meisterschaft(ERC) hinter sich lassen, zu der die Barum Czech Rally Zlín alssechster Lauf gewertet wurde.Jan Kopecký und Beifahrer Pavel Dresler (CZE/CZE) begannen imSKODA FABIA R5 ihre Jagd auf Saisonsieg Nummer sechs mit der erstenBestzeit am späten Freitagabend auf der Show-Prüfung in den Straßenvon Zlín. "Ich bin mit mir nicht ganz zufrieden, es hätte noch besserlaufen können", gab sich Kopecký selbstkritisch, obwohl er 4,1Sekunden schneller als sein härtester Rivale, Alexey Lukyanuk ausRussland, das Ziel der Prüfung erreicht hatte. Auch am Samstagmorgenwar der Tschechische Champion gleich hellwach und markierte eineweitere Bestzeit. Von da an entwickelte sich auf der längsten Etappeder Rallye ein munterer Schlagabtausch mit Lukyanuk.Nach der dritten Prüfung übernahm Lukyanuk mit 0,3 SekundenVorsprung sogar kurzzeitig die Führung. Doch schon auf der nächstenWertungsprüfung schlug der Tschechische Meister zurück und erobertedie Spitze zurück. Während der SKODA FABIA R5 von Kopecký lief wieein Uhrwerk, bekam sein russischer Widersacher ein Problem mit derServolenkung seines Fords und verlor Zeit. Mit einer schnellen undfehlerfreien Fahrt konnten Jan Kopecký und Pavel Dresler bis insZwischenziel in Zlín einen Vorsprung von 16,6 Sekunden herausfahren.Doch Jan Kopecký warnte am Ende der ersten Etappe: "Ich kenne Alexeyvon unserem Duell im letzten Jahr, er gibt niemals auf. Ich muss vollkonzentriert weiterfahren und jedwede Fehler vermeiden. Die Prüfungenam Sonntag sind recht hart und anspruchsvoll. Besonders auf den 22Kilometern der Prüfung KoSíky liegen viel Schotter und Steine auf derFahrbahn. Hier kann man sich nur allzu leicht einen Reifenschadeneinfangen."Am Finaltag fuhren Jan Kopecký und Pavel Dresler im SKODA FABIA R5auf den verbleibenden sechs Wertungsprüfungen alle Bestzeiten undgewannen am Ende mit einem Vorsprung von 55,5 Sekunden auf Lukyanuk."Die Barum Czech Rally Zlín ist nicht nur der härteste undanspruchsvollste Lauf zur Tschechischen Meisterschaft. Sie zählt auchzu den schwierigsten Rallyes in Europa. Ich bin stolz und glücklich,dass ich hier nun zum siebten Mal gewinnen konnte. Ich danke meinemBeifahrer Pavel und dem ganzen SKODA Team mit sämtlichen Ingenieurenund Mechanikern, die mir das schnellste und zuverlässigsteRallye-Auto zur Verfügung gestellt haben. Mein SKODA FABIA R5 wareinfach perfekt", strahlte Kopecký im Ziel."Jan und Pavel sind und bleiben ohne Zweifel der Maßstab in derTschechischen Rallye-Meisterschaft", sparte SKODA Motorsport ChefMichal Hrabánek nicht mit Lob. Seit der Rally Sumava Klatovy 2015 istdie Kombination Kopecký/Dresler (CZE/CZE) und SKODA FABIA R5ungeschlagen. Bei allen 16 Rallyes im nationalen Championat, an denensie teilgenommen haben, waren sie siegreich. Alleine in der laufendenSaison gewannen sie alle der bisherigen sechs Läufe der TschechischenRallye-Meisterschaft (MÄOER) und sicherten sich vorzeitig den Titel.Endergebnis Barum Czech Rally Zlín1. Kopecký/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, 1:56.15,2 Stunden2. Lukyanuk/Arnautov (RUS/RUS), Ford Fiesta R5, +55,5 Sekunden3. Kresta/Starý (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, +1.22,8 Minuten4. Kostka/Kucera (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, +1.25,8 Minuten5. Kajetanovicz/Baran (POL/POL), Ford Fiesta R5, +2.06,4 Minuten6. Griebel/Kopczyk (DEU/DEU), SKODA FABIA R5, +2.08.3 MinutenZahl des Tages: 16Seit 2015, als sie bei Rallye Sumava Klatovy dem damals neuenSKODA FABIA R5 zum Wettbewerbsdebut verhalfen, gewannen Jan Kopeckýund Pavel Dresler alle 16 Läufe zur TschechischenRallyemeisterschaft, an denen sie teilnahmen.Der Kalender der Tschechischen Rallye-Meisterschaft 2017 (MCR)ValaSská Rallye 25.03.-26.03.2017 Rally Sumava Klatovy21.04.-22.04.2017 Rally Ceský Krumlov 19.05.-20.05.2017 RallyHustopece 16.06.-17.06.2017 Rally Bohemia 01.07.-02.07.2017 BarumCzech Rally Zlín 25.08.-27.08.2017 Rally Príbram 06.10.-08.10.2017Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell