Bartsch will auf Umsetzung des Corona-Hilfspakets drängen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, will darauf drängen, dass das vom Bundestag beschlossene Paket zur Eindämmung der Corona-Krise auch umgesetzt wird. "Wir sollten jetzt nicht eine Forderung nach der anderen aufstellen, sondern besonders auf die Einhaltung dessen achten, was bisher vom Parlament auf den Weg gebracht worden ist", sagte Bartsch den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Mittwochsausgaben). Denn in der Praxis stellten sich die Maßnahmen vielfach schwierig dar.

"Wir müssen aufpassen, dass sie nicht im Dschungel der Bürokratie untergehen", so der Linken-Politiker weiter. Besonders müsse man auf diejenigen achten, "die jetzt sehr schnell `durch den Rost` fallen können: Soloselbständige, Kleinunternehmer, einsame Rentner oder Obdachlose, denen jetzt keiner mehr einen Euro in den Hut wirft. Das ist unser Job", sagte Bartsch.

Foto: über dts Nachrichtenagentur