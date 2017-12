Bartsch sympathisiert mit Minderheitsregierung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sympathisiert mit der Option einer Minderheitsregierung. "Dann könnte endlich mal in der Sache diskutiert werden", sagte Bartsch am Freitag dem Fernsehsender n-tv. Er hoffe in jedem Fall, dass bald Klarheit bestehe.

Gleichzeitig solle jedoch die "jetzige Chance" genutzt werden. "Es ist die Möglichkeit, die Demokratie in Deutschland mal anders anzuwenden", so Bartsch. "Warum sollen nicht jetzt Sachentscheidungen getroffen werden, an die eine künftige Bundesregierung gebunden wäre?" Als Beispiel nannte er das Kooperationsverbot, das jetzt im Bundestag zum Thema gemacht werden könne. "Ich bin froh, dass Jamaika gescheitert ist, das wäre ein westdeutsches Elitenprojekt geworden", ergänzte der Linksfraktionschef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur