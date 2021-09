BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat sich für die Enteignung großer Wohnkonzerne ausgesprochen. "Die Möglichkeit zu enteignen, ist im Grundgesetz festgeschrieben", sagte er dem Nachrichtenportal T-Online. "Das ist nicht verfassungsfeindlich, im Gegenteil."

Am häufigsten werde in Bayern enteignet. Es sei eine "grundgesetzlich verbriefte Option". Schädliche Monopole gebe es nicht nur im Wohn-, sondern auch im Finanz- und Energiebereich, so Bartsch. "Wichtig ist: Wir wollen Omas nicht den Garten und Familien nicht das Eigenheim nehmen und auch nicht höher besteuern." Es gehe ihm um Großkonzerne, die die "Gesellschaft mit ihrer wirtschaftlichen Macht aus dem Gleichgewicht bringen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur