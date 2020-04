Bartsch kritisiert 'Kommunikations-Wirrwarr' bei Corona-Regelungen

BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat den nicht einheitlichen Kurs der Bundesländer in der Corona-Krise kritisiert.



"Es droht ein Chaos, das am Ende auch die Akzeptanz für die Maßnahmen massiv, massiv reduzieren könnte", sagte Bartsch am Donnerstag im Bundestag. Die Krisenpolitik steuere "immer mehr auf einen Flickenteppich zu", es gebe "zunehmend ein Kommunikations-Wirrwarr". Einen Grund dafür sieht Bartsch in der ungeklärten Frage der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien CDU und CSU: "Und da sind Herr Söder und Herr Laschet leider ein Stück weit verhaltensauffällig", sagte er mit Blick auf die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Bartsch wandte sich gegen kritische Stimmen in der Union, die angesichts der enormen Ausgaben in der Corona-Krise die geplante Grundrente in Frage stellen. Es sei "schäbig, bei den Kassiererinnen, Pflegekräften und Logistikerinnen zu applaudieren, und dann gegen die Grundrente zu sein", sagte er. Zudem sei vor der Krise der Verteidigungsetat erhöht worden. "Uns bedroht keine fremde Armee, uns bedroht ein Virus", sagte er.

Bartsch forderte, Konzerne von Staatshilfen auszunehmen, die Dividenden an ihre Aktionäre ausschütteten, Boni an Manager auszahlten und mit Milliarden ihre eigenen Aktien zurückkauften. Es brauche da eine "klare Entscheidung der Bundesregierung".

Mit Blick auf Kitas, die vorerst bis auf eine Notbetreuung geschlossen bleiben sollen, sagte Bartsch, Kinder, Frauen und Familien drohten die Verlierer der Pandemie zu werden. "Es ist doch absurd, wenn großen Kaufhäusern teilweise erlaubt wird, wieder zu öffnen, und Kindern verboten wird, sich auf eine Schaukel zu setzen", sagte er. Als Kompensation für Eltern sei ein Corona-Elterngeld sinnvoll, das neben den Linken auch die Grünen fordern./ted/DP/mis