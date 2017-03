Bartsch fordert Angleichung der Löhne in Ost und West

BERLIN (dpa-AFX) - Der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die rasche Angleichung der Löhne in Ostdeutschland ans Westniveau gefordert.



"Es ist nicht hinnehmbar, dass 27 Jahre nach der Wiedervereinigung die Löhne in Ostdeutschland 25 Prozent niedriger sind als im Westen", sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Diese Lohnlücke muss schnellstmöglich geschlossen werden." Lohnerhöhungen im zweistelligen Bereich in den neuen Ländern seien nur gerecht.

An diesem Donnerstag will die Linke die Situation in Ostdeutschland im Vergleich zu den alten Ländern in einer Konferenz über "(Ost-)Deutsche Spannungsverhältnisse" in Berlin beleuchten.

Bartsch sagte: "Nicht nur bei den Löhnen geht es ungerecht zu." Die Arbeitslosenquote im Osten sei deutlich höher als in den alten Ländern, es gebe dort weniger Privatbesitz, die Renten seien "immer noch viel zu niedrig".

Bartsch gab Kanzlerin Angela Merkel (CDU) "eine Mitschuld an dieser Misere". Dabei komme Merkel aus Ostdeutschland, sagte Bartsch. "Seit 25 Jahren ist sie in Spitzenämtern tätig, ihr Engagement für ihre Heimat bewegte sich während dieser Zeit auf einem bescheidenen Niveau."/bw/DP/zb