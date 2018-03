Bartsch: Rot-Rot-Grün im Bund nicht in absehbarer Zeit

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch glaubt nicht an das Zustandekommen eines rot-rot-grünen Bündnisses auf Bundesebene in absehbarer Zeit. "Ich wünsche mir Mitte-Links-Bündnisse, aber ich sehe die Realitäten - die Mehrheiten sind andere im Bundestag", sagte Bartsch dem Nachrichtensender n-tv (Online). "Die erste Aufgabe lautet deswegen, Voraussetzungen zu schaffen, dass Positionen, die in der Bevölkerung mehrheitlich da sind, parteipolitisch manifest werden können."

Die zweite Aufgabe sei, dass man auf kommunaler und auf Landesebene sowie im außerparlamentarischen Bereich soziale und demokratische Alternativen schaffe. Dazu zählten auch rot-rot-grüne Bündnisse, "damit auch im Bund ein Politikwechsel mit Mitte-Links irgendwann möglich wird", so Bartsch.

