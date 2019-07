BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, sieht das Linksbündnis in Bremen als mögliches Vorbild für den Bund. Das Zustandekommen von Rot-Rot-Grün in der Hansestadt sei "ein kleiner Schritt für die Menschen in Bremen, ein großer für das Machtgefüge in Deutschland", sagte Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Die Linke stehe nun in einem Viertel aller Bundesländer in Regierungsverantwortung.

Mit Blick auf die Bundesebene fügte Bartsch hinzu: "Mehrheiten jenseits der Union sind machbar."

