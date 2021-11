Barstool Sports-Aktie: Meldet Rekordumsatz!

Barstool Sports meldete ein Rekordwochenende mit One Bite-Tiefkühlpizza-Verkäufen, während der Gründer Dave Portnoy am Wochenende mit dem Hashtag #onebiteweekend seine Anhänger um sich scharte, nachdem Business Insider Portnoy sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen hatte.

Am Donnerstag berichtete Business Insider über die Geschichten zweier Frauen, die Portnoy “gewalttätiger” sexueller Begegnungen in seinem Haus in Nantucket im Jahr 2020 beschuldigt haben. Portnoy bestritt die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung