Barsele und Agnico Eagle erweitern LOI und arbeiten auf endgültige Vereinbarungen hin

Quelle: IRW Press

3. August 2021: Vancouver, BC, Kanada: Barsele Minerals Corp. – (TSX.V: BME) (das “Unternehmen” oder “Barsele”) gibt die Verlängerung seiner Absichtserklärung vom 10. Mai 2021 (“Letter of Intent”, “LOI”) mit Agnico Eagle Mines Limited (“Agnico Eagle”) bekannt. In der Absichtserklärung sind die grundlegenden Konditionen und Bedingungen festgelegt, zu denen das Unternehmen Agnico Eagles indirekte Beteiligung von 55% am Projekt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung