Barry Sternlichts erstes Treehouse Hotel wird in London eröffnet

Betreiber des Treehouse London ist SH Hotels & ResortsLondon (ots/PRNewswire) - Treehouse London, Sternlichts neuesteund mit Spannung erwartete Hotelmarke, wird am Langham Place inMarylebone, eines der lebendigsten Viertel Londons, eröffnet werden.Treehouse will die Kindheit wachrufen, verspielt und neugierig ineinem Baumhaus, und vermittelt ein Gefühl, das neu und nostalgischzugleich, rustikal und von schlichter Lebensfreude inspiriert ist.Das Hotel beherbergt das angesagte mexikanische Restaurant TocaMadera und bietet mit der spektakulären Dachterrassen-Bar "The Nest"eine 360-Grad-Aussicht auf das Zentrum von London. Betreiber desHotels ist SH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalenprivaten Investmentfirma Starwood Capital Group.Treehouse London steht für Lebensfreude! Jedes Detail ruft dasunbeschwerte, optimistische Gefühl hervor, das wir als Kinder aufEntdeckungsreise hatten, ausbalanciert mit einer ausgesprochenmodernen Sensibilität. Das Hotel bietet eine Fülle entzückenderÜberraschungen und bezaubernder, wohl durchdachter Einzelheiten:gemütliche Gästezimmer mit Kuckucksuhren und Schlafsäcken alsBettüberwurf, hoteleigene Hortikultur-Experten, die Führungen durchdie Gärten vor Ort geben, Buch-Clubs und Poetry Slams. DieTreehouse-App versorgt die Gäste mit sorgfältig von örtlichen Teamausgesuchten und kuratierten Informationen zur den Attraktionen imViertel, und Backyard, unsere Kaffeebar bzw. Weinstube direkt amEingang, vermittelt mit ihren freiliegenden Holzelementen und Zweigensofort das echte Baumhausgefühl."Es ist wirklich spannend, unser erstes Treehouse Hotel in einerder Top-Städte der Welt zu eröffnen", erklärt Barry Sternlicht, CEOund Chairman der Starwood Capital Group. "Ich glaube, dass dieTreehouse-Marke mit ihrer einzigartigen Philosophie und verspieltenÄsthetik eine neue Art von Hospitality-Erlebnis für den LondonerMarkt bringen wird, nämlich lustig, witzig und überraschend, undsowohl Anziehungspunkt für Reisende und Besucher von auswärts alsauch lokaler Treffpunkt sein wird".Treehouse London kann mit Stolz auf Nachhaltigkeit verweisen. MitAltholz und freiliegenden Sparren kommt das Treehouse definitiv wildund urwüchsig daher, das Hotel selbst ist jedoch bestrebt, denumweltbewussten Betrieb mitten in seinem City-Umfeld zu optimieren,hat ein solides Kompostierungs- und Recyclingprogramm entwickelt undverpflichtet sich, Einweg-Kunststoffe in allen Abläufen zureduzieren. Jedes der Gästezimmer ist mit Bettlaken aus Biobaumwollesowie Badezimmerartikeln und anderen Produkten aus lokalerHerstellung ausgestattet.Das Treehouse ist außerdem der angesagte Treffpunkt, um Essen zugehen, denn hier im Treehouse ist der L.A. Hotspot Toca Maderazuhause, das von Hollywood-Promis und anderen Besuchern gleichermaßengeschätzte Restaurant für neu erfundene traditionelle mexikanischeCuisine mit modernen Ansatz. Toca Madera, was sich passenderweise als"Toi-toi-toi (dreimal auf Holz klopfen)" übersetzen lässt, verbindetstarke Geschmacksnoten mit biologisch erzeugten Zutaten. Die Speisenwerden durch Toca Maderas "von der Farm zum Glas"-Mixology-Programmkomplementiert. Ein Shared-Plate-Menü, das etwas für jeden Geschmackbietet, schafft eine entspannte und von Gemeinschaft geprägteAtmosphäre.Das Treehouse London verfügt über 95 Gästezimmer, darunter 15Suiten. Der Check-in-Schalter im 15. Stock ist als mit Lichtgirlandenbeleuchtetes Holzmosaik gestaltet, das auf Natur einstimmt, von derWurzel bis zum Blätterdach.Das spektakulärste Feature wird aller Voraussicht nach "The Nest"sein, die Bar auf der Dachterrasse mit atemberaubendem 360-Grad-Blickauf die Skyline von London. Bar und Lounge bieten außerdem eineTandem-Schaukelanlage sowie Bereiche, in denen man sich in Deckeneinkuscheln und das Stadtbild betrachten kann, und elegante Ecken, umsich bei Cocktails und Häppchen auszutauschen. (Auch der DJ hat einenbesonderen Lieblingsplatz im Nest, und kann von einem eigenenBaumhaus-Fort aus auflegen.)"Die Partnerschaft mit Branchenpionier Barry Sternlicht ist füruns eine Ehre und passt hervorragend zu unserem innovativen Ansatzund unserem Bestreben, die Erfahrung unserer Gäste auf neue Höhen zubringen. Unsere erstklassige Lage in der Regent Street ist für unsdie perfekte Bühne, um eine neue Art von Hotelerfahrung zu bieten,und wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Partnern, der StarwoodCapital Group und SH Hotels & Resorts, das erste Treehouse der Weltvorstellen zu dürfen", sagt Aneil Handa, Director bei der CairnGroup.Treehouse London14-15 Langham PlaceMaryleboneLondon W1B 2QS / Treehousehotels.comInformationen zu SH Hotels & ResortsSH Hotels & Resorts, eine Tochtergesellschaft der globalenprivaten Investmentfirma Starwood Capital Group, ist einHotelmanagement-Unternehmen, das die 1 Hotels betreibt, eine von derNatur inspirierte Lifestyle-Marke, die 2015 mit Immobilien in SouthBeach und Manhattan in Betrieb genommen wurde; außerdem betreibt dasUnternehmen die Baccarat Hotels & Resorts, eine Luxusmarke, die imMärz 2015 mit der Eröffnung ihrer Vorzeigeimmobilie in New York ihrDebüt gab und aktuell an Projekten in Doha und Bordeaux arbeitet. SHHotels & Resorts nutzt seine Marketing-, Design-, Betriebs- undTechnologiekompetenz und ist die treibende Kraft hinter einigen derbahnbrechendsten und dynamischsten Hotelmarken der Welt.Informationen zu Cairn GroupDie Cairn Group ist führender Inhaber und Betreiber von 33 Hotels,30 Restaurants und Bars und 9 Pflegeheimen im Vereinigten Königreich,mit wachsender Präsenz in der Gastronomie- und Immobilienbranche.Neben der Entwicklung einzigartiger Marken, unabhängiger Hotels undwegweisender Projekte arbeitet die Gruppe mit internationalen Markenwie Hilton Worldwide, Marriott International, der IntercontinentalHotels Group und Accor zusammen. Eines der herausragenden Projekte imUnternehmensportfolio ist das Stoke Place Hotel, ein Luxushotel imLandhausstil in Buckinghamshire mit einer Fläche von 11 Hektar. 