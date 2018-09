Barry Callebaut erhält wieder „Investment Grade“-Status von Moody’s

Weitere Suchergebnisse zu "Barry Callebaut":

Zürich (awp) - Barry Callebaut erhält von Moody's neu das Rating "Baa3" nach zuvor "Ba1". Der Ausblick ist "stabil". Die Hochstufung begründe sich in einer verbesserten operativen Performance in den vergangenen Quartalen, schreibt der Schokoladeproduzent am Dienstag.

Auch rechne die Ratingagentur mit besseren Kreditkennzahlen in den kommenden 12 bis 18 Monaten dank höherer Erträge und höherem Free Cashflow. Ausschlaggebend sei zudem die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten