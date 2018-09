Barry Callebaut baut Geschäft in Grossbritannien aus

Weitere Suchergebnisse zu "Barry Callebaut":

Zürich (awp) - Der Schokoladenproduzent Barry Callebaut baut seine Präsenz in Grossbritannien weiter aus. So sei mit der Burton's Biscuit Company ein langfristiger Liefervertrag abgeschlossen worden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Gleichzeitig sollen die Anlagen zur Schokoladeproduktion des Keksherstellers in der Nähe von Liverpool übernommen werden.

Über die finanziellen Details der Vereinbarung sei Stillschweigen vereinbart worden, heisst es weiter.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten