Barry Callebaut: Unmöglich!

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Barry Callebaut per 28.12.2019, 01:00 Uhr bei 2146 CHF. Barry Callebaut zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Barry Callebaut einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Barry Callebaut jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Barry Callebaut zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Barry Callebaut. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 12,9 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Barry Callebaut momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Barry Callebaut auf dieser Basis überverkauft (Wert: 26,38). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. Barry Callebaut wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 31,71 liegt Barry Callebaut über dem Branchendurchschnitt (24 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 25,6 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.