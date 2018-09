Barry Callebaut: Personalchefin Carole Le Meur verlässt Unternehmen

Zürich (awp) - Der Kakao-Konzern Barry Callebaut muss die Position des Personalchefs neu besetzten. Carole Le Meur, Chief Human Resources Officer, verlässt das Unternehmen per 9. September, wie es in einer Medienmitteilung am Dienstagabend hiess. Sie werde in den kommenden Monaten einen Studiengang für Führungskräfte an einer führenden US-amerikanischen Universität belegen und dann weiter ihre Karriere verfolgen, so das Unternehmen.

Unter ihrer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten