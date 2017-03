Barry Callebaut: Gestiegener Umsatz in allen Sparten!

Liebe Leser,

BC hatte einen soliden Jahresstart. Im 1. Quartal wuchs der Umsatz um 4,2%, die Verkaufsmenge schrumpfte dagegen um 0,4% auf 492.931 Tonnen Schokolade. Hintergrund ist der Ausstieg aus weniger profitablen Verträgen im Kakaogeschäft. Insgesamt aber entwickelte sich die Verkaufsmenge besser als der weltweite Markt für Schokolade, der um 2,3% zurückging. Alle Sparten haben mehr umgesetzt. Überzeugt hat vor allem die Sparte Gourmet & Spezialitäten mit einem Umsatzplus von 12% auf 294,5 Mio SFr. Auch in allen Regionen hat der Konzern besser abgeschnitten.

Der gesunkene Kakaopreis sollte für eine höhere Profitabilität sorgen

In Asien gab es sogar zweistellige Umsatzzuwächse. Asien ist zudem die einzige Region, in der auch der gesamte Schokoladenmarkt gewachsen ist. Zur Gewinnentwicklung hat sich BC nicht geäußert. Zu einem Rückgang dürfte es aber nicht gekommen sein. Denn in der zweiten Jahreshälfte sollen sich die Profitabilität weiter verbessern und das Wachstum beschleunigen. Die mittelfristigen Ziele lauten unverändert ein jährliches Wachstum der Verkaufsmenge um 4 bis 6% sowie eine Steigerung des operativen Ergebnisses über dem Mengenwachstum.

Die Ziele sind realistisch. BC erweitert kontinuierlich seine Kapazitäten und hat vor Kurzem mit seinem Großkunden Mondelez die langfristige Lieferung von weiteren 30.000 Tonnen Flüssigschokolade pro Jahr vereinbart. Für eine höhere Profitabilität sollte der gesunkene Kakaopreis sorgen. Mit einer noch stärkeren Korrektur rechnet BC aber nicht, denn die steigende Nachfrage nach Schokolade in den Schwellenländern wird den Preis stabilisieren.

