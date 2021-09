Barry Callebaut Aktie – Das ist einfach nur unbeschreiblich …

BC kommt nach wie vor gut durch die CoronaKrise. In den ersten 9 Monaten stieg die Verkaufsmenge um 3,4% auf 1,62 Mio t Schokolade und der Umsatz um 2,1%, in Lokalwährungen sogar um 7,7%. In allen Regionen und beiden Sparten ist der Konzern gewachsen. Lediglich im Bereich Global Cocoa ist der Umsatz zurückgegangen. Besonders stark abgeschnitten hat die hochrentable Sparte Gourmet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Barry Callebaut



mehr >