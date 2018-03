Barrieren niederreißen! Kundgebung anlässlich des Kongresses Armut und Gesundheit

Berlin (ots) - Deutsche AIDS-Hilfe unterstützt heutigen Protest amBrandenburger Tor: "Fehlender Zugang zu Behandlung kann tödlicheFolgen haben. Menschrechte und Vernunft gebieten, dieVersorgungslücken zu schließen."Ein breites Bündnis von Organisationen demonstriert heute vor demBrandenburger Tor in Berlin gegen Barrieren im Zugang zumedizinischer Versorgung in Deutschland. Fast ein DutzendEinsatzbusse medizinischer Hilfsorganisationen fahren um 18.30 Uhr,begleitet von mehreren Hundert Demonstrierenden, am Brandenburger Torein.Dort sind bereits rund einhundert Kartons zu einer symbolischenMauer aufeinandergestapelt. "Verständigungsprobleme","Einschränkungen nach Asylbewerberleistungsgesetz" oder "zu hoheVersicherungsbeiträge" steht auf den Bausteinen. Ärztinnen und Ärzteauf der einen und Patientinnen und Patienten auf der anderen Seitesind durch die Mauer voneinander getrennt. Doch sie finden sich nichtdamit ab, gemeinsam reißen sie die Barriere ein.Der Hintergrund des Protests: Hunderttausende Menschen haben inDeutschland keinen ausreichenden Zugang zu medizinischer Versorgung.Dabei hat sich Deutschland in internationalen Abkommen verpflichtetsicherzustellen, dass hierzulande jeder und jede das Menschenrechtauf Gesundheitsversorgung wahrnehmen kann, ohne in eine finanzielleNotlage zu geraten. Aber immer noch schränken rechtliche Vorgaben dieMöglichkeit vieler ein, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.Hinzu kommen sprachliche Barrieren und Diskriminierungen imGesundheitssystem. Betroffen sind häufig Menschen, derenLebensbedingungen ohnehin ihre Gesundheit beeinträchtigen und dieLebenserwartung senken. Armut macht krank. In einem reichen Land wieDeutschland ist das nicht hinzunehmen.Anlässlich des Kongresses Armut und Gesundheit am 20./21. März inBerlin fordert daher ein Zusammenschluss von mehr als 20Organisationen die Bundesregierung dazu auf, sämtlichediskriminierende Hürden zu beseitigen, die verhindern, dass Menschennotwendige medizinische Leistungen in Anspruch nehmen.Dazu sagt Sylvia Urban vom Vorstand des Aktionsbündnisses gegenAIDS und der Deutschen AIDS-Hilfe: "Bei HIV-positiven Menschen hatfehlender Zugang zur medizinischen Versorgung katastrophale Folgen.Unbehandelt führt HIV noch immer zu Aids und zum Tod. Insbesonderebei Menschen ohne Papiere kommt das immer wieder vor. Zugleich bleibtHIV übertragbar, wenn die Infektion nicht behandelt wird - es kommtzu vermeidbaren weiteren Infektionen. Die Versorgungslücken zuschließen ist gleichermaßen ein Gebot der Menschenrechte wie derVernunft.""Personen mit Beitragsschulden - zum Beispiel Selbstständige, diesich die Versicherungsbeiträge nicht mehr leisten können - haben oftnur ein Anrecht auf Notfallversorgung. Das kann dazu führen, dassKrankheiten verschleppt oder chronisch werden", sagt Maria Loheide,Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland."Für Menschen ohne Papiere kann der Gang zum Arzt die Abschiebungbedeuten. Denn das Sozialamt muss sie laut Aufenthaltsgesetz bei derAusländerbehörde melden, wenn sie einen Krankenschein beantragen.Diese Vorschrift kann Menschenleben kosten und gehört abgeschafft!",fordert Johannes Ulrich vom Medinetz Würzburg.Dringend abgeschafft werden muss nach Ansicht der Organisatorendes Protests auch das sogenannte Leistungsausschlussgesetz, dasvielen Menschen aus anderen Ländern der europäischen Union denAnspruch auf notwendige Gesundheitsdienste verwehrt."Das Gesetz schiebt die Verantwortung auf Ärzte und Ärztinnen abund zwingt sie in ein Dilemma zwischen der Pflicht zu helfen und demKostendruck. Für die Patientinnen und Patienten kann dieslebensbedrohliche Folgen haben", kritisiert Prof. Heinz-Jochen Zenkervom Verein Ärzte der Welt.Auch Geflüchtete erhalten keinen vollen Zugang zumGesundheitssystem. "Asylsuchende haben in den ersten 15 Monatenkeinen ausreichenden Anspruch auf medizinische Versorgung. Wirfordern, ihnen entsprechend der menschenrechtlichen Verpflichtungenvon Anfang an unbürokratischen Zugang zu Leistungen im Umfang dergesetzlichen Krankenversicherungen zu ermöglichen", sagt TobiasKiwitt, Themenkoordinationsgruppe Wirtschaftliche, Soziale undKulturelle Menschenrechte bei Amnesty International.Diese und weitere Forderungen an die Bundesregierung werden dieSprecher der einzelnen Organisationen bei der Kundgebung vortragen.Die Sprecher und Betroffene stehen Ihnen gern vorweg oder am Randeder Demonstration zu Interviews zur Verfügung.Auf der Kundgebung werden sprechen:Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des ParitätischenWohlfahrtsverbandsLillian Petry Kababiito, Koordinatorin von AGHNiD (AfrikanischesGesundheits- und HIV-Netzwerk in Deutschland), einem Netzwerk derDeutschen AIDS-HilfeDr. Cevat Kara, Projektreferent open.med München, Ärzte der Welte.V.Prof. Dr. Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes für dasErzbistum BerlinLukas Kratzsch, Medibüro BerlinProf. Dr. Gerhard Trabert, Vorsitzender des Vereins Armut undGesundheitUnterstützer der Kundgebung:Amnesty InternationalArmut und Gesundheit in Deutschland e.V.Ärzte der WeltBundesverband der Medizinstudierenden Deutschlands - Gruppe Medizinund MenschenrechteBundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren fürFlüchtlinge und FolteropferCaritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.Deutsche AIDS-HilfeDiakonie DeutschlandFamilienplanungszentrum BalanceGesundheit Berlin-Brandenburg e.V.Handicap InternationalIPPNWMalteserMedibüro BerlinMedico internationalMedinetz MainzMediNetz Würzburg e.V.Medizin Hilft e.V.Migrantenmedizin Westend - Hoffnungsorte HamburgMigrationsrat BerlinParitätPraxis ohne GrenzenPraxis ohne Grenzen RemscheidPraxis ohne Grenzen SolingenStadtmission BerlinVerein demokratischer Ärztinnen und ÄrztePressekontakt:Deutsche AIDS-HilfeHolger WichtPressesprecherTel. 