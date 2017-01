Barrick Gold- weiter im Trend?

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

im Dezember habe ich auf die bullische Flagge im Kurs der Barrick Gold Aktie hingewiesen und allgemein darauf, dass sich Minenwerte insgesamt stabiler halten als der Goldpreis. Das ist ein gutes Zeichen, auch für den Goldpreis selbst. Es könnte beispielsweise darauf hindeuten, dass es sich bei dem ereigneten Abverkauf in Gold, um eine Übertreibung handelt. Langfristige Aktienanleger wären demnach optimistisch. Weiterhin ist es so, dass einige Minenbetreiber, allen voran Barrick Gold die Produktionskosten in 2016 deutlich senken konnten und dementsprechend auch bei niedrigen Goldpreisen Gewinne erwirtschaften können. Während der Goldpreis also bereits die Gewinne des ersten Halbjahres 2016 abgeben musste, verzeichnete die Barrick Gold Aktie einen Verlust von lediglich 31,50 %, nach einem Anstieg von über 215 %.

Bullische Flagge intakt

Aus der markttechnischen Perspektive bleibt die bullische Flagge weiterhin intakt, denn die untere Begrenzung wurde bisher nicht unterschritten. Erst bei Kursen unterhalb 13,00 US-Dollar je Aktie, wird es heikel. In der letzten Jahreswoche verzeichnete die Barrick Gold Aktie sogar einen Anstieg von etwa 12,75 %, nachdem der US-Dollar seinen starken Aufwärtstrend korrigierte und damit sich auch der Goldpreis leicht erholen konnte.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

