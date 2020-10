Barrick Gold sucht nach Elefanten – Newcore Gold steigt +15%

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold (WKN: 870450) sucht händeringend nach Elefantenvorkommen, um die schwindenden Ressourcen aufzufüllen. Bei meinem Explorer-Favoriten Newcore Gold (WKN: A2QATA) haben sich bereits fünf Brokerhäuser und Investmentbanken in Position gebracht. Im Schnitt liegt das Kursziel circa 100 Prozent über dem aktuellen Kurs. Will man sich hier einen Anteil am Deal-Kuchen sichern, bevor die Übernahmeschlacht beginnt?





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.